সংসদে নিট নিয়ে তুমুল হট্টগোল, বাইরে বৃষ্টির আমেজে রিলে মগ্ন সায়নী! 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' কটাক্ষ নেটপাড়ায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংসদের অন্দরে যখন নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ জালিয়াতি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের ওপর বিরোধীদের আক্রমণ চরমে, ঠিক তখনই এক ব্যতিক্রমী ছবির সাক্ষী থাকল দিল্লির সংসদ ভবন চত্বর। অধিবেশনের উত্তপ্ত পরিবেশের মাঝেই বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি উপভোগ করে রিল ভিডিয়ো বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন যাদবপুরের সাংসদ অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। আর সেই ২০ সেকেন্ডের রিল প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে নেট পাড়ায়।
কী দেখা গিয়েছে সেই ভাইরাল রিলে?
সংসদের বাদল অধিবেশন চলাকালীন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে সংসদ ভবনের চত্বরে বের হন সায়নী। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ‘তাল’ সিনেমার বিখ্যাত গান ‘নহি সামনে তু’-এর সুরে তৈরি করেন এক রোম্যান্টিক ভিডিয়ো। নিজের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন— “দূর তাক ছায়ে থে বাদল ঔর কাহি সায়া না থা, ইস তারাহ বারসাত কা মৌসম কাভি আয়া না থা”। হ্যাশট্যাগে যুক্ত করেন ‘মনসুন সেশন’ এবং ‘বারিশ ব্রেক অ্যাট লাঞ্চ’। মুহূর্তের মধ্যে ভিডিয়োটির ভিউ ছাড়িয়ে যায় লাখ লাখের ঘর।
তোপের মুখে জনপ্রতিনিধি সায়নী
ভিডিয়োটি ভাইরালেই শুরু হয় নেটিজেনদের তীব্র আক্রমণ ও কটাক্ষ। আমজনতা এবং বিরোধীদের একটি বড় অংশের বক্তব্য— দেশ যখন তরুণ পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেওয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে চিন্তিত, তখন একজন দায়িত্বশীল সাংসদের এমন ‘উৎসবমুখর’ ও লঘু আচরণ মোটেই শোভনীয় নয়। সমাজমাধ্যমে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, "জনগণ কি ট্যাক্সের টাকায় মাইনে দিয়ে রিল বানানোর জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে?" কেউ কেউ আবার রাজনীতি বদলে মোদী সরকারের ‘জেন-জি’ রিল কালচারের তোপ দাগিয়ে সায়নীকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি।
অভিনেত্রী বনাম রাজনীতিবিদ বিতর্ক
সায়নীর অনুগামীদের একাংশ অবশ্য তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের মতে, কাজের ফাঁকে সামান্য বিরতি নিয়ে নিজের মতো কিছুটা সময় কাটানো বা মানসিক প্রশান্তি খোঁজা অপরাধ হতে পারে না। তবে সমালোচকদের পাল্টা যুক্তি— ব্যক্তিগত জীবন ও সাংসদ হিসেবে জাতীয় কর্তব্যের মাঝে একটা স্পষ্ট সীমারেখা থাকা উচিত। সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি সায়নী এখনও তাঁর 'অভিনেত্রী' সত্ত্বাকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারেননি বলেই এই বিপত্তি।
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