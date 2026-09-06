/তেইশের সুন্দরী মডেলের সঙ্গে চলন্ত গাড়িতেই অন্তরঙ্গ...ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিয়ে ভাঙলেন দেশের বিখ্যাত গায়ক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর 'রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস' নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলেছে নেটপাড়ায়। অবশেষে বিখ্য়াত পঞ্জাবি গায়ক পরমিশ ভার্মা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিরাট বড় পরিবর্তনের কথা জানালেন সোশ্যাল মিডিয়ায় লম্বা পোস্ট করে। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ গীত গ্রেওয়ালের সঙ্গে দীর্ঘ ৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে ইতি টানলেন পারমিশ। অভিনেত্রী ও মডেল হরমান ব্রারের সঙ্গে কথিত সম্পর্কের জেরে অনলাইনে ব্য়াপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন পরমিশ। ঠিক তারপরেই এই বিবৃতি দিলেন তিনি। ট্রোলিং বা অনলাইন কটাক্ষের বিষয়ে চুপ না থেকে পারমিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরালো বার্তা দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার কথাই উল্লেখ করেছেন। পরমিশ ব্যাখ্যা করেছেন কেন তিনি চান না যে, তাঁর জীবনের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি জনমতের দ্বারা নির্ধারিত হোক। ২০২১ সালের ২০ অক্টোবর কানাডায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে পারমিশ ও গীত বেশ কয়েক বছর ডেট করেছেন। ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁদের ঘর আলো করে কন্যাসন্তান সাদা এসেছিল। পরমিশ যদিও তাঁদের বিচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট কারণ জানাননি।
কী বলছেন পারমিশ
পারমিশ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতেই ট্রোলিংয়ের জবাব দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জনমত যখন কারও বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন পুরুষরা কীভাবে সহজেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারেন। তিনি বলেন, মানুষ জটিল পরিস্থিতিকে অনেক সময় সহজ করে দেখে এবং সব দোষ একজনের উপর চাপিয়ে দেয়, যার ফলে অন্যরা নিজেদের নৈতিক ভাবে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করার সুযোগ পায়। তিনি নিজের জীবনের এক কঠিন সময়ের কথাও তুলে ধরেন। পারমিশ জানান, যখন তিনি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি; তাঁকে নিজের কষ্ট ও তার পরিণতির মোকাবিলা একাই করতে হয়েছিল। তাঁর বার্তার মূল বিষয় ছিল ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া—বিবাহবিচ্ছেদের পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নয়। এছাড়া হরমান ব্রারের সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সে বিষয়েও তিনি কথা বলেন। তিনি বলেন, তাঁর মধ্যে সেই সংযম ও মানসিকতা রয়েছে যার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী এবং বর্তমানে তাঁর জীবনে থাকা নারী—উভয়কেই সম্মান করতে পারেন এবং তিক্ততাকে কখনই পুরুষত্বের পরিচয় বলে ভুল করেন না। তিনি আরও বলেন, গুণ বা সদ্গুণের ছদ্মবেশে দুর্বলতা লুকিয়ে রাখা, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে হীন আচরণ করা, কেবল মনোযোগ ও অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে কোনো এজেন্ডা বা উদ্দেশ্যকে উসকে দেওয়া এবং কাপুরুষতাকে নৈতিকতা বলে চালিয়ে দেওয়া—এসবের কোনোটিই প্রকৃত পুরুষত্ব নয়। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কোনো গণ-সমালোচনার ভিড়ে শামিল হওয়া এবং পরবর্তীতে সেই আচরণকেই নৈতিকতা হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতার তিনি কঠোর সমালোচনা করেন...
পারমিশ ও হরমানের সম্পর্কের গুঞ্জন
সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক পোস্টে পরমিশ ও হরমনকে একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পর তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন জোরাল হয়ে ওঠে। এই গায়ক হারমানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি ও ‘মিরর সেলফি’ শেয়ার করেছেন এবং জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় তাঁকে ‘লাভ’ হিসেবে সম্বোধন করেছেন। ‘দেখি জা’ (Dekhi Ja) মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমেও হারমান ব্রার পারমিশের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের একসঙ্গে উপস্থিতি ভক্ত ও অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে এবং তাঁরা তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করছেন। পারমিশ তাঁকে নিয়ে হওয়া ট্রোলিং বা নেতিবাচক মন্তব্যের বিষয়ে কথা বললেও, কেন তাঁর আগের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল—সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। বরং তাঁর বার্তায় তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পথচলা এবং কঠিন মুহূর্তগুলো মোকাবিলার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আপাতত, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে জনমনে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার জবাব দিলেও, নিজের বিবাহ বিচ্ছেদের বিস্তারিত বিষয়গুলি গোপনেই রাখার ব্যাপারে এই গায়ক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে।
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