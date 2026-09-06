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তেইশের সুন্দরী মডেলের সঙ্গে চলন্ত গাড়িতেই অন্তরঙ্গ...ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিয়ে ভাঙলেন দেশের বিখ্যাত গায়ক!

Parmish Verma Divorce: তেইশের সুন্দরী মডেলের সঙ্গে চলন্ত গাড়িতেই অন্তরঙ্গ! সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে! এবার বিয়ে ভাঙলেন দেশের বিখ্যাত গায়ক! ৫ বছরের সম্পর্কে টানলেন তিনি!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 06, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:30 PM IST
তেইশের সুন্দরী মডেলের সঙ্গে চলন্ত গাড়িতেই অন্তরঙ্গ...ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিয়ে ভাঙলেন দেশের বিখ্যাত গায়ক!
Image Credit: বিয়ে ভাঙলেন পরমিশ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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