Paroma Banerji and Sangeeta Bandyopadhyay on Life of Puja controversy: গ্রাম্য সারল্য নাকি কর্পোরেট মার্কেটিং? ‘লাইফ অফ পূজা’ খ্যাত পূজারিণী প্রধানকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক গায়িকা পরমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেখিকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরমার দাবি, পূজা আসলে মিডিয়া এজেন্সির বসানো ‘পুতুল’। অন্যদিকে সঙ্গীতার মতে, সাফল্যের জল সবার জন্যই সমান। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 8, 2026, 09:34 PM IST
Pujarini Pradhan Controversy: সাদামাটা পোশাকে গ্রাম্য পূজারিনী রান্নাঘরে ইংরেজি বলে পরমা-সঙ্গীতার ট্রোলের শিকার, নেটপাড়ায় ছি ছি রব
পূজারিনী প্রধান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়ালে এখন শুধুই ‘লাইফ অফ পূজা’ (পূজারিণী প্রধান)। আটপৌরে শাড়ি, গ্রামীণ জীবন আর সাবলীল বাচনভঙ্গিতে মুগ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার আড়ালে কি কোনও কর্পোরেট চাল রয়েছে? নেটিজেনদের মনে উঁকি দেওয়া এই প্রশ্নই এখন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পোস্টে। গায়িকা পরমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লেখিকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে এখন সরগরম ডিজিটাল দুনিয়া।

সবকিছুর সূত্রপাত পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে। পরমা লেখেন, তিনি যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে পূজারিণীর ভিডিও দেখতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিতর্ক শুনে তাঁর মনে হচ্ছে তিনি ‘ঠকেছেন’। তাঁর সন্দেহ, পূজারিণী আদতে কোনও বড় মিডিয়া এজেন্সির ‘প্ল্যান্টেড ইনফ্লুয়েন্সার’। বাংলার গ্রামীণ বাজারে FMCG পণ্য বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের প্রসারের জন্য তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পোস্টেই পরমার বিরুদ্ধে ধেয়ে আসে তির্যক মন্তব্য। 

পরমা প্রস্তাব দেন, পূজা একদফা লাইভ প্রশ্নোত্তর পর্বে বসুন যেখানে কোনো এডিটিং ছাড়াই সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেবেন তিনি। এই পোস্টের পর ধেয়ে আসে তীব্র ট্রোলিং। পাল্টা পোস্টে পরমা সাফ জানান, তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে আসলে তাঁর সন্দেহকেই আরও দৃঢ় করা হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, এই আক্রমণকারীদের অনেকেই হয়তো ওই নির্দিষ্ট মিডিয়া এজেন্সির লোক। যা থেকে তৈরি হয় তুমুল বিতর্ক। 

অন্যদিকে, এই বিতর্কে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পূজা বা তাঁর অনুরাগীদের আক্রমণ না করলেও সাফল্যের মনস্তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সঙ্গীতার মতে, যারা আজ পূজারিণীর সারল্যের প্রশংসা করছেন এবং প্রতিষ্ঠিত তারকাদের ‘শ্রেণি-শত্রু’ মনে করছেন, তাঁরা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। 

সঙ্গীতা লিখেছেন, আটপৌরে শাড়ি বা গ্রামীণ টান কাউকে সাফল্যের চিরাচরিত মাপকাঠির বাইরে নিয়ে যায় না। দিনশেষে পূজারিণীও সেই একই অর্থ, ক্ষমতা এবং খ্যাতির জলে সাঁতার কাটছেন যেখানে বাকিরা রয়েছেন। তিনি মনে করেন, পূজারিণী কোনো ‘শিকার’ নন, বরং সাফল্যের একই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছেন মাত্র।

এই দুই মহিলার বক্তব্য নেটিজেনদের দুটি শিবিরে ভাগ করে দিয়েছে। একাংশের দাবি, সাধারণ ঘরের মেয়ের সাফল্য সহ্য করতে পারছেন না তথাকথিত উচ্চবিত্তরা। অন্য অংশের মতে, পরমা বা সঙ্গীতা যে বিপণন কৌশলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা বর্তমান ডিজিটাল যুগে অস্বাভাবিক নয়। পূজারিণী কি সত্যিই মাটির মেয়ে, নাকি এজেন্সির তৈরি করা ‘ব্র্যান্ড’? এই তর্কেই এখন মশগুল বাংলা। তবে শুধু বাংলা নয়, এখন পূজারিনী বিতর্কে সরগরম গোটা দেশ। মেদিনীপুরের মেয়েকে নিয়ে কথা হচ্ছে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মেও। 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

