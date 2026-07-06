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রুপোলি পর্দায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র বিভীষিকা! নতুন প্রজন্মের জন্য ইতিহাসের দলিল নতুন ছবি ‘শ্যামা’

ছবিতে দেশভাগের প্রেক্ষাপট, ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’-র বিভীষিকা, উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রণা এবং পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে ড. মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 06, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 12:42 PM IST
রুপোলি পর্দায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র বিভীষিকা! নতুন প্রজন্মের জন্য ইতিহাসের দলিল নতুন ছবি ‘শ্যামা’
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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