English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Parveen Babi Death Anniversary: বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল পরভীন ববির পচাগলা দেহ, মৃত্যুর আগেই নিজের সব সম্পত্তি...

Parveen Babi Death Anniversary: বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল পরভীন ববির পচাগলা দেহ, মৃত্যুর আগেই নিজের সব সম্পত্তি...

Unknown Facts of Parveen Babi: শেষবেলায় উপহার পাঠিয়েছিলেন পুরনো বন্ধুদের, প্রকাশ্যে পরভীন ববির অজানা গল্প। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু হেমন্ত নানাবতী জানান, মুম্বইয়ের বিলাসবহুল জীবনে থাকলেও পরভীন মনেপ্রাণে ছিলেন জুনাগড়ের সেই সাধারণ মেয়েটি।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 20, 2026, 09:39 PM IST
Parveen Babi Death Anniversary: বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল পরভীন ববির পচাগলা দেহ, মৃত্যুর আগেই নিজের সব সম্পত্তি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের চিরকালীন গ্ল্যামারাস ও রহস্যময়ী অভিনেত্রী পরভীন ববির প্রয়াণ দিবসে প্রকাশ্যে এল তাঁর জীবনের এক অজানা ও মানবিক দিক। পর্দায় যাঁকে আমরা আধুনিক ও সাহসী অবতারে দেখেছি, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধ এক অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। সম্প্রতি তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু হেমন্ত নানাবতী পারভীনের শেষ দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই তথ্যগুলো তুলে ধরেছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

৭০ ও ৮০-র দশকের বলিউডে পরভীন ববি ছিলেন আধুনিকতার প্রতীক। কিন্তু তাঁর এই বাহ্যিক গ্ল্যামারের নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এক কোমল মন। তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু হেমন্ত নানাবতী জানান, মুম্বইয়ের বিলাসবহুল জীবনে থাকলেও পরভীন মনেপ্রাণে ছিলেন জুনাগড়ের সেই সাধারণ মেয়েটি।

আরও পড়ুন- Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: 'দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার করেছে, লজ্জায় কিছু বলিনি', ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে! বিস্ফোরক প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা...

জীবনের শেষ কয়েক বছর পরভীন গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সেই সময় জুনাগড় থেকে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জে. এ. নানাবতী বিশেষ প্রয়োজনে মুম্বই গিয়েছিলেন তাঁর দেখভালের জন্য। তিনি টানা ১৫ দিন পরভীনের কাছে থেকে তাঁর চিকিৎসার তদারকি করেন। হেমন্ত জানান, ডাক্তারবাবু যখন জুনাগড়ে ফিরছিলেন, তখন পরভীন তাঁর মাধ্যমে জুনাগড়ের পরিচিত ও আত্মীয়দের জন্য প্রচুর উপহার পাঠিয়েছিলেন। নিঃসঙ্গ জীবনে লড়াই করেও তিনি যে পুরনো মানুষদের ভোলেননি, এই উপহারগুলোই ছিল তার প্রমাণ। কিন্তু কেউ তখন ভাবতেও পারেনি, এই সৌজন্যই হবে তাঁর শেষ বিদায়।

আরও পড়ুন- Hiraan Marriage: DJ নয়, বাজল সানাই! ভোটের মুখে আচমকা বিয়ে সারলেন 'দেব-শত্রু' হিরণ...

২০০৫ সালের ২০ জানুয়ারি মুম্বইয়ের ফ্ল্যাট থেকে পারভীনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর এই আকস্মিক ও রহস্যময় মৃত্যু আজও ভক্তদের মনে বিষণ্ণতা জাগিয়ে তোলে। মৃত্যুর পর জানা যায়, পরভীন তাঁর সম্পত্তির এক বিশাল অংশ 'সেন্ট জেভিয়ার্স ট্রাস্ট'-কে দান করে গিয়েছেন। জুনাগড়ের রাজপরিবারে জন্ম নেওয়া এই অভিনেত্রী সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকেই তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। 'অমর আকবর অ্যান্টনি', 'সুহাগ'-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবির এই নায়িকা সারা জীবন অঢেল ভালোবাসা পেলেও শেষ জীবনে ছিলেন বড়ই একা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Parveen BabiParveen Babi Death AnniversaryBOLLYWOOD NEWSJunagadh
পরবর্তী
খবর

Hiran Chatterjee Second Marriage Controversy: 'দিনের পর দিন মানসিক অত্যাচার করেছে, লজ্জায় কিছু বলিনি', ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে! বিস্ফোরক প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা...
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Book Fair 2026: এবার কলকাতা বইমেলায় বড় চমক! ১৫ বছর পর আসছে চিন! বাংলাদেশের সঙ্গে নে...