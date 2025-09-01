English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pawan Singh-Anjali Raghab: নায়িকার 'অনাবৃত অংশে অশ্লীল স্পর্শ'! বিতর্ক থিতু হতেই বউয়ের বিস্ফোরক চিঠি...বিপাকে জনপ্রিয় অভিনেতা...

Pawan Singh's wife's shocking reaction: ২০২২ এর এপ্রিল মাসে তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন সামনে আসে। পবনের বিরুদ্ধে প্রতি মাসে ৫ লক্ষ টাকা ভরণপোষণের দাবিতে মামলা দায়ের করেন জ্যোতি। সেই মামলার শুনানি নির্ধারিত ৮ সেপ্টেম্বর।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 1, 2025, 04:19 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী অঞ্জলি রাঘবের পেটে অশ্লীলভাবে হাত দেওয়ার বিতর্ক এখনও পিছু ছাড়েনি। তারমধ্যেই ফের নয়া সমস্যায় ভোজপুরী অভিনেতা পবন সিং। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তারকা স্বামীর বিরুদ্ধে খোলা চিঠি দিলেন স্ত্রী জ্যোতি সিং। গায়কের স্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি নাকি দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। পারিবারিক ও রাজনৈতিক কিছু কারণের জন্য বিগত ১ মাস ধরে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন জ্যোতি। 

কিন্তু অগুন্তি ফোন, মেসেজ কিছুরই নাকি জবাব দিচ্ছেন না গায়ক। তারমধ্যে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, অভিনেত্রী-গায়িকা অঞ্জলি রাঘব মঞ্চে বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই সময় বারবার তাঁর জামার ফাঁকে বেরিয়ে আসা উন্মুক্ত, অনাবৃত কোমরে হাত রাখছেন পবন সিং। প্রথমে এড়িয়ে গেলেও বারবার একই ঘটনা ঘটায় গায়িকা মুখে ও শরীরে অস্বস্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

এরপরই ইনস্টাগ্রামে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন স্ত্রী জ্যোতি। একটি লম্বা পোস্টে তিনি লেখেন, প্রিয় স্বামী শ্রী পবন সিং জি, কয়েকমাস ধরে আমি পারিবারিক এবং রাজনৈতিক কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনি কিংবা আপনার টিম আমার ফোন ও মেসেজের কোনও উত্তর দেননি। এমনকী আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য লখনউ পর্যন্ত গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমার বাবাও দু’মাস আগে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও সমাধান পাওয়া যায়নি। 

'আমি কী এমন মহাপাপ করেছি যে আমাকে এত বড় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? আমার বাবা-মায়ের সম্মান নিয়ে খেলা হচ্ছে। আমি একজন অনুগত স্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য পালন করেছি, তোমার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছি। এখন তোমার কর্তব্য পালনের সময় এসেছে। খুব কষ্ট হয় যখন তুমি তাদেরকে বুকে টেনে নাও, যারা তোমার বিরুদ্ধেই কথা বলেছে, আর পরে আবার আমার কাছে ফিরে আসো।'

জ্যোতি পিটিআইকে জানান, বহুদিন ধরে ফোন ও মেসেজের উত্তর না পেয়ে শেষমেশ সোশ্যাল মিডিয়াকেই মাধ্যম করতে হয়েছে। "আমরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখতে হয়েছে। তাঁর উচিত আমার ফোন রিসিভ করা আর মেসেজের জবাব দেওয়া।"  ২০১৮ সালে বিয়ে হয় পবন-জ্যোতির। কিন্তু ২০২২ সালে প্রথমবার তাদের বিচ্ছেদের বিষয় সামনে আসে। 

