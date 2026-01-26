Phonibabu Viral: রাতারাতি নেটদুনিয়ার সেনসেশন আশি বছরের বৃদ্ধ! চেনেন এই ‘ফণীবাবু Viral’কে?

Phonibabu Viral: রাতারাতি নেটদুনিয়ার সেনসেশন আশি বছরের বৃদ্ধ! চেনেন এই ‘ফণীবাবু Viral’কে?
Social Media Trends: ফনীবাবু, জীবন সংগ্রামে বহু ওঠাপড়া, ভালো মন্দের মাঝেও নিজের পরিবারের প্রতি তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ। আর তাই, বহু কষ্টে তিলতিল করে জমিজমা, নিজস্ব বাড়ি সবই তার পরিবারের জন্য করেছেন। কিন্তু মজার বিষয় হলো, বর্তমানে বয়স জনিত কারণে পরিবার, প্রতিবেশী সবার কাছেই সে হয়ে গেছেন বোঝা। এরপরই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান যুগ মানেই মুঠোফোন আর সোশ্যাল মিডিয়ার দাপট। যেখানে রাতারাতি 'ভাইরাল' হয়ে যাওয়ার নেশায় বুঁদ আট থেকে আশি। কিন্তু এই ভাইরাল হওয়ার চক্করে যদি পড়ে যান আশি বছরের এক বৃদ্ধ? এমনই এক মজার অথচ বাস্তবধর্মী প্রেক্ষাপট নিয়ে বড় পর্দায় আসছেন পরিচালক রাজু মজুমদার। তাঁর নতুন ছবি ‘ফণীবাবু Viral’।
এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছেন ফণী ঘোষ। সারাজীবন হাড়ভাঙা খাটুনি করে পরিবারের জন্য জমি-বাড়ি আগলে রাখলেও, বার্ধক্যে তিনি ব্রাত্য। আধুনিক গ্রামের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে ফণীবাবু যখন প্রায় 'বোঝা' হয়ে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখনই ঘটে এক অভাবনীয় ঘটনা। রাতারাতি ভার্চুয়াল স্টার বা ভাইরাল হয়ে যান তিনি। এরপর তাঁর জীবনে কী পরিবর্তন আসে? পরিবার ও প্রতিবেশীদের আচরণ কি বদলে যায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে হাসির মোড়কে তৈরি এই ছবিতে।
পরিচালক রাজু মজুমদার জানান, "লকডাউনের অবসরে লেখালেখি করতে করতেই এই আইডিয়াটা মাথায় আসে। আজকের দিনে সবাই ভাইরাল হতে চায়। এই ভাইরাল হওয়ার হিড়িক আর বদলে যাওয়া মূল্যবোধের গল্পই আমি ফণীবাবুর মাধ্যমে বলতে চেয়েছি।"
ছবিতে অভিনয় করছেন টলিউডের একঝাঁক অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয় তারকা। মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে শুভাশিস মুখোপাধ্যায়কে। এছাড়াও আছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, রশ্মি ভট্টাচার্য, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।
ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন সমিধ মুখার্জি ও দেবদীপ মুখার্জি। রূপঙ্কর বাগচী, পৌষালী ব্যানার্জী ও সমিধ মুখার্জির মতো শিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যাবে গান। চিত্রগ্রহণে সুদীপ্ত মজুমদার এবং সম্পাদনায় থাকছেন অমিত রায়। রিল আর রিয়েল লাইফের এই লড়াই শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।
