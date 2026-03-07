Phulpishi o Edward: বাঙালির রহস্য-রোমাঞ্চে নতুন গোয়েন্দা, নারী দিবসে সামনে এল ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’-এর মহিলা বাহিনী

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shiboprosad-Nandita Introduces New Female Detective: নারী দিবসের প্রাক্কালে প্রকাশ্যে এল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের নতুন ছবি 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড'-এর মহিলা বাহিনী। সোহিনী সেনগুপ্ত থেকে রাইমা সেন— শক্তিশালী কাস্টিং নিয়ে বড় পর্দায় কামব্যাক করছে উইন্ডোজ প্রোডাকশন। রহস্য আর মনস্তত্ত্বের এই নতুন আখ্যান কবে আসবে পর্দায়?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 7, 2026, 09:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালির মননে গোয়েন্দা আখ্যানের টান চিরকালীন। ফেলুদা বা ব্যোমকেশের উত্তরসূরি হিসেবে রহস্যের পাড়ায় এবার এক নতুন গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেন পরিচালক জুটি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়। তাঁদের আগামী ছবি ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’ (Phulpishi o Edward)-এর হাত ধরে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন গোয়েন্দা ‘ফুলপিসি’। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে শনিবার এই ছবির বিশেষ পোস্টার মুক্তির মাধ্যমে ছবির শক্তিশালী ‘মহিলা বাহিনী’র সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন নির্মাতারা।

শিবপ্রসাদ ও নন্দিতার প্রযোজনা সংস্থা ‘উইন্ডোজ’ (Windows) ইতিমধ্যেই ২৫ বছর পূর্ণ করেছে। তিন দশকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পরিচালকদ্বয় এবার রহস্য-রোমাঞ্চের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক ঘরানাতেও হাত দিয়েছেন। ছবিতে নামভূমিকায় অর্থাৎ ‘ফুলপিসি’র চরিত্রে অভিনয় করছেন শক্তিশালী অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রে রয়েছেন অনামিকা সাহা, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, রাইমা সেন এবং শ্যামৌপ্তি মুদলী। উল্লেখ্য, এই ছবির মাধ্যমেই রাইমা সেন প্রথমবার উইন্ডোজের সঙ্গে কাজ করলেন।

নিজের প্রথম ছবির অভিজ্ঞতা নিয়ে উচ্ছ্বসিত শ্যামৌপ্তি মুদলী। তাঁর কথায়, "নন্দিতা দি ও শিবু দা-র কাজ দেখে বড় হয়েছি। তাঁদের প্রথম ছবিতে কাজ করতে পেরে আমি একইসঙ্গে রোমাঞ্চিত এবং নার্ভাস। গুণী এবং সিনিয়র শিল্পীদের সাথে কাজ করার সময় তাঁরা আমাকে এতটাই কমফর্ট জোন দিয়েছিলেন যে শুটিংয়ের দিনগুলো আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে"। নারী দিবসে পোস্টার রিলিজ নিয়ে তিনি বলেন, শুধু একদিন নয়, বছরের প্রতিটি দিনই নারীদের সম্মান ও সাফল্যকে উদযাপন করা উচিত।

প্রথমবার এই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজ করে রাইমা সেনও দারুণ আনন্দিত। তিনি বলেন, "সেখানে সবাই খুব অল্পবয়সী, প্রাণোচ্ছ্বল এবং সাহায্যকারী ছিলেন। কাজের ফাঁকে প্রচুর আড্ডা এবং খাওয়াদাওয়া চলত। শুটিংয়ের পুরো টিমটি ছিল দারুণ মজার। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি নিজের বাড়িতেই আছি"। প্রত্যেকের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সিনেমাটি বড় সাফল্য পাবে বলে আশাবাদী রাইমা।

সব মিলিয়ে, রহস্যের নতুন গন্ধ নিয়ে আসছে ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’। বাঙালির গোয়েন্দা প্রেমের তালিকায় এই নতুন চরিত্রটি কতটা জায়গা করে নেয়, এখন সেটাই দেখার।

 

