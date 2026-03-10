Srijato Car Accident: শো সেরে ফেরার পথে রহস্যজনক দুর্ঘটনা: দুমড়েমুচড়ে গেল শ্রীজাতর গাড়ি, জানতে পেরেই মমতার কড়া নির্দেশ

Srijato Car Accident: শো সেরে ফেরার পথে রহস্যজনক দুর্ঘটনা: দুমড়েমুচড়ে গেল শ্রীজাতর গাড়ি, জানতে পেরেই মমতার কড়া নির্দেশ
Poet Srijato Bandyopadhyay Met with a Car Accident: পথ দুর্ঘটনার কবলে কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়! সাঁতরাগাছিতে শো সেরে ফেরার পথে তাঁর গাড়িতে পিছন থেকে ধাক্কা মারে অন্য একটি গাড়ি। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে কবির গাড়িটি। কেমন আছেন তিনি? এদিন ধরনা মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে শ্রীজাতর গাড়ির দুর্ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার বিকেলে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন জনপ্রিয় কবি, গীতিকার তথা পরিচালক শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার পথে সাঁতরাগাছির কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অগণিত ভক্ত ও সাহিত্য মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হন কবি। এদিন ধরনা মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে শ্রীজাতর গাড়ির দুর্ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে একটি শো শেষ করে নিজের গাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। সাঁতরাগাছি এলাকায় থাকাকালীন পিছন থেকে একটি দ্রুতগামী গাড়ি এসে সজোরে ধাক্কা মারে শ্রীজাতর গাড়িতে। ধাক্কাটি এতটাই জোরালো ছিল যে কবির গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঝাকুনিতেই পেশিতে গুরুতর চোট পান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিত্সার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
দুর্ঘটনার খবরে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা, পরবর্তীকালে জানা যায় শ্রীজাত এখন বিপন্মুক্ত। সংবাদমাধ্যমে তাঁর স্ত্রী দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওঁর চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার জেরে পেশিতে চোট পেয়েছেন তিনি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন শ্রীজাত।"
কলমের জাদুতে যিনি বছরের পর বছর বাঙালির হৃদয় জয় করেছেন, তাঁর এই দুর্ঘটনায় স্বভাবতই চিন্তিত তাঁর পাঠককুল। আপাতত কয়েকদিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। ভক্তদের প্রার্থনা, দ্রুত সুস্থ হয়ে তিনি আবার কলম ধরবেন।
