Poila Boishakh 2026: বাংলা নববর্ষের উৎসবে মহাজাতি সদনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা: উত্তম–সৌমিত্র স্মরণে বিশেষ আয়োজন, গান-গল্পে বাঙালিয়ানার উৎসব
Poila Boishakh 2026: এ বছর বাংলা ক্যালেন্ডারে বিশেষভাবে জায়গা পাচ্ছেন দুই কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা নববর্ষের উৎসবে এবার এক বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করতে চলেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কলকাতার মহাজাতি সদনে বিকেল ৫টা থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান, যেখানে থাকবে বাংলা গানের নানা ধারার পরিবেশন এবং নতুন বাংলা বছরের ক্যালেন্ডারের প্রকাশ।
এ বছর বাংলা ক্যালেন্ডারে বিশেষভাবে জায়গা পাচ্ছেন দুই কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের স্মরণে ক্যালেন্ডারের প্রতিটি পাতায় থাকবে এই দুই অভিনেতার বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি, পাশাপাশি তাঁদের সিনেমার পোস্টারও। উল্লেখ্য, এই বছর মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এই বিশেষ আয়োজন।
অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হিসেবে থাকবেন দেবাশীষ বসু, এবং গানে অংশগ্রহণ করবেন বাংলা সঙ্গীত শিল্পীরা, যেমন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, সিধু, পৌষালী বন্দোপাধ্যায়, স্বাক্ষর বসু। এই অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন শোনা যাবে পুরাতনী বাংলা গান, তেমনি আধুনিক বাংলা গান এবং থাকছে বাংলা ব্যান্ডের গানও। এর পর থাকবে বাংলা গানের নানা দিক, বাংলা পুরাতনী গান থেকে ব্যান্ডের গান নিয়ে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান 'বোশেখের বৈঠকীতে'।
আরও পড়ুন: TV Actor Siddharth Venugopal Died: ক্যানসারের সঙ্গে ২ বছরের লড়াই শেষ, মাত্র ৪১ বছরে প্রয়াত টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্ধার্থ
আরও পড়ুন: Kashish Methwani: হঠাত্ উধাও মিস ইন্ডিয়া, মারকাটারি সুন্দরী এই নামী মডেল, তিনি এখন ভারতীয় সেনার ডাকাবুকো লেফটেন্যান্ট
এছাড়া, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এর পক্ষ থেকে পরিবেশিত হবে একটি বিশেষ নৃত্য-গীতি আলেখ্য, 'দুই পুরুষ', যেখানে উত্তমকুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রের গান, গানের গল্প, এবং তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরা হবে।
সংস্থার সম্পাদক সঞ্জিব আচার্য্য জানিয়েছেন, 'বাঙালির নববর্ষের সঙ্গে ক্যালেন্ডার ও বাংলা গান ভীষণ ভাবে জড়িয়ে আছে। আছে নস্টালজিয়া ফেলে আসা দিন গুলো। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন বাংলা বছরের শুরুতে সেই বাঙালিয়ানার উদযাপন করে আসছে বিগত অনেক বছর ধরে। এর মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। শুধুই বিনোদনের জন্য আমাদের এই আয়োজন নয়'।
এই বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় দর্শকরা শুধু বাংলা গান এবং সংস্কৃতির সেরা মুহূর্তগুলি উপভোগ করবেন না, বরং থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সম্পর্কে আরও সচেতন হবেন।
