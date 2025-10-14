English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Raju Talikote dies: প্রয়াত হয়েছেন চলচ্চিত্র ও মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতা রাজু তালিকোট। সোমবার বেঙ্গালুরুর উদুপি জেলায় একটি সিনেমার শুটিং চলাকালীন অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Oct 14, 2025
Actor Death: ঘুণাক্ষরেও টের পাননি কেউ! শটের মাঝে আচমকাই লুটিয়ে পড়লেন জনপ্রিয় অভিনেতা রাজু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্য়ান্য দিনের মতোই গিয়েছিলেন শ্যুটিংয়ে। চলছিল একের পর এক শট। তবে এরই মাঝে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। আচমকাই লুটিয়ে পড়লেন কন্নড় চলচ্চিত্র ও মঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতা রাজু তালিকোট (Raju Talikote)। অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। জানা গেছে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই অভিনেতা।

সোমবার উদুপি জেলায় শুটিংয়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন রাজু তালিকোট। সেখানেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

অভিনেতার আসল নাম ছিল রাজেসাব মকতুমসাব ইয়াঙ্কাঞ্চি। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র - উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অভিনেতা দীর্ঘদিন ধরেই হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। এর আগেও কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়লেও তিনি সুস্থ হয়ে ফিরেছিলেন, কিন্তু এবার আর অভিনেতাকে বাঁচানো গেল না।

রাজু তালিকোটের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। তিনি বলেন, “প্রখ্যাত থিয়েটার অভিনেতা এবং কমেডিয়ান রাজু তালিকোটের মৃত্যু হৃদয়বিদারক। তিনি বহু কন্নড় চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রয়াণ কন্নড় চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য এক বড় ক্ষতি।”

অভিনেতা রাজু তালিকোট ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তালিকোটে জন্ম ও বেড়ে ওঠার কারণে তিনি 'রাজু তালিকোট' নামেই পরিচিতি পান। তাঁর বাবা-মাও ছিলেন থিয়েটার শিল্পী এবং শ্রীগুরু খাসগটেশ্বর নাট্য সংঘে কাজ করতেন।

রাজু তালিকোট ছোটবেলা থেকেই মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। তবে বাবা-মায়ের মৃত্যুর কারণে মাত্র চতুর্থ শ্রেণির পরই তাঁকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়। জীবনধারণের জন্য তিনি বিভিন্ন হোটেলে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবেও কাজ করেছেন। পরে তিনি আবার নাট্যজগতে ফিরে আসেন।

রাজু তালিকোটের প্রথম চলচ্চিত্র ছিল ‘হেন্দাথি আন্দারে হেন্দাথি’। এরপর তিনি ‘মানসারে’, ‘পঞ্চরঙ্গি’, ‘রাজাধানি’, ‘লাইফু ইস্তেনে’, ‘আলেমারি’, ‘মাইনা’, ‘টোপিওয়ালা’, ‘পাঞ্জাবি হাউস’সহ আরও বহু ছবিতে অভিনয় করেন। এছাড়াও, জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’-এর কন্নড় সংস্করণের সপ্তম মৌসুমে তিনি প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন।

 

