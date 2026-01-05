Joyjit Banerjee Divorce: ফের টলিউডে ভাঙল ঘর, দীর্ঘ দাম্পত্যে ইতি টেনে আইনি বিচ্ছেদ জয়জিৎ-শ্রেয়ার...

Joyjit Banerjee Divorce: ফের টলিউডে ভাঙল ঘর, দীর্ঘ দাম্পত্যে ইতি টেনে আইনি বিচ্ছেদ জয়জিৎ-শ্রেয়ার...
Joyjit Banerjee and Shreya Banerjee Divorce: ফের টলিউডে বিচ্ছেদের সুর। আইনি বিচ্ছেদের পথে হাঁটলেন জনপ্রিয় অভিনেতা জয়জিত্ বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন আলাদা হল তাঁদের পথ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে এখন উৎসবের মরসুম। কিন্তু সেই উৎসবের আলো আর প্রেমের শহরেই এক দীর্ঘ পথচলা থমকে গেল। বিবাহ বিচ্ছেদের পথে হাঁটলেন টলিপাড়ার পরিচিত মুখ জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (Joyjit Banerjee) এবং তাঁর স্ত্রী শ্রেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল তাঁদের বিচ্ছেদের খবর। দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন শেষে এই ডিসেম্বরেই আইনি সিলমোহরে আলাদা হলেন তাঁরা।
তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন যে গত কয়েক বছর ধরে খুব একটা মসৃণ ছিল না, সেই গুঞ্জন বহু পুরনো। তবে দুই পক্ষই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিশেষ কাদা ছোড়াছুড়ি করতে চাননি। গোপনেই নিজেদের বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন তাঁরা। যদিও কিছুদিন আগে পর্যন্ত জয়জিৎকে দাম্পত্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি মৃদু হেসে এড়িয়ে যেতেন, তবে এখন আর কোনো রাখঢাক নেই। এবার আইনি মতেই পথ আলাদা হল তাঁদের।
তাঁদের বিচ্ছেদ ঘিরে টলিপাড়ার অন্দরে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। সম্পর্কের তিক্ততার নেপথ্যে উঠে এসেছে পরকীয়ার অভিযোগও। কখনও কোনো উদীয়মান মডেলের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে জয়জিতের, আবার কখনও কোনো নামজাদা সংগীতশিল্পীর সঙ্গে শ্রেয়ার সম্পর্কের খবর চর্চায় এসেছে। তবে এই নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি কেউই।
সম্পর্ক ভাঙলেও সন্তানের প্রতি কর্তব্য থেকে দূরে সরেননি তাঁরা। ছেলে আপাতত বাবার কাছেই থাকে। বছরের শেষে বাবা-মা এবং ছেলেকে নিয়ে জয়জিৎ একটি ছোট সফরও সেরে এসেছেন। অন্যদিকে, শ্রেয়াও এক নামী মিউজিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী হিসেবে নিজের পেশাদার জীবনে ব্যস্ত। সম্পর্কের দীর্ঘ জার্নি শেষে এখন দুজনেই বেছে নিয়েছেন নিজস্ব গন্তব্য।
