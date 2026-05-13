/Popular Actor Death: নাট্যমঞ্চ থেকে বড়পর্দা, অভিনেতা-প্রযোজক: মাত্র ৪৭-এই থমকে গেল শিল্পীজীবন

Kannada Actor Death: বুধবার সকালে আচমকা প্রচণ্ড বুকে ব্যথা। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে চলে যান কন্নড় অভিনেতা। মাত্র ৪৭ বছরেই প্রয়াত অভিনেতা-প্রযোজক দিলীপ রাজ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদন দুনিয়ায় শোকের ছায়া। মাত্র ৪৭-এই প্রয়াত কন্নড় অভিনেতা-প্রযোজক দিলীপ রাজ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আচমকাই দিলীপ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়। তড়িঘড়ি অভিনেতাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কোনওভাবেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি দিলীপকে।
কে এই দিলীপ রাজ?
অভিনয় জীবনের পথচলা ও সাফল্য
দিলীপ রাজের অভিনয় জীবনের শুরু হয়েছিল থিয়েটারের মঞ্চ থেকে। 'নটরাঙ্গা' এবং 'দৃষ্টি'র মতো নামী নাট্যদলের সাথে যুক্ত থেকে তিনি নিজের অভিনয় দক্ষতাকে শানিত করেছিলেন। থিয়েটারে কাজ করার সময়ই প্রখ্যাত অভিনেত্রী নন্দিতার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, যা তাকে টেলিভিশনের দুনিয়ায় প্রবেশের পথ দেখিয়ে দেয়। তার প্রথম কাজ ছিল টেলিফিল্ম 'কাম্বাদা মানে'। এরপর জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'জননী'-তে কিংবদন্তি অভিনেত্রী ভারতী বিষ্ণুবর্ধনের নাতির চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের নজরে আসেন।
পরবর্তীতে তিনি একে একে উপহার দিয়েছেন 'রঙ্গোলি', 'কুমকুম ভাগ্য', 'মাঙ্গল্য', 'মলেবিল্লু', 'প্রীতিগাগি' এবং 'রথসপ্তমী'র মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় সব মেগা সিরিয়াল। সম্প্রতি জি কন্নড় চ্যানেলের 'হিটলার কল্যাণা' ধারাবাহিকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।
বড় পর্দাতেও সমান জনপ্রিয়
টেলিভিশনের পাশাপাশি রুপোলি পর্দাতেও দিলীপ রাজ ছিলেন এক পরিচিত মুখ। ২০০৭ সালে পুনীত রাজকুমারের সঙ্গে 'মিলানা' ছবিতে অভিনয় করে তিনি দারুণ খ্যাতি পান। এছাড়া 'ইউ-টার্ন' এবং 'বয়ফ্রেন্ড' সহ ২৪টিরও বেশি সিনেমায় তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে। অভিনয়ের পাশাপাশি কণ্ঠশিল্পী বা 'ডাবিং আর্টিস্ট' হিসেবেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। 'আ দিনাগালু' ছবিতে অভিনেতা চেতন কুমারের জন্য তাঁর দেওয়া কণ্ঠ আজও স্মরণীয়।
প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ
অভিনয়ের গণ্ডি পেরিয়ে দিলীপ প্রযোজনাতেও সফল ছিলেন। তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা 'ডিআর ক্রিয়েশনস' (DR Creations)-এর ব্যানারে বেশ কিছু মানসম্পন্ন টিভি সিরিয়াল নির্মিত হয়েছে। একজন সফল অভিনেতা, সংবেদনশীল প্রযোজক এবং দক্ষ থিয়েটার কর্মী হিসেবে তিনি কন্নড় বিনোদন জগতে নিজের এক স্বাধীন জায়গা তৈরি করেছিলেন।
থিয়েটারের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা এই মানুষটি পর্দার চাকচিক্যে হারিয়ে যাননি কোনোদিন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং কাছের এক শিল্পী। তাঁর এই অকাল মৃত্যু কন্নড় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।
