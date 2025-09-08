Kunickaa Sadanand: ছেড়ে চলে যান স্বামী! কিডন্যাপ হয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজতে খোয়ান সর্বস্ব, বাধ্য হয়ে বলিউডে পা রাখেন কুণিকা...

Kunickaa Sadanand: ছেড়ে চলে যান স্বামী! কিডন্যাপ হয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজতে খোয়ান সর্বস্ব, বাধ্য হয়ে বলিউডে পা রাখেন কুণিকা...
Kunickaa Sadanand: 'তুমি প্রথমে তোমার বাবার জন্য বেঁচেছ, তারপর তোমার স্বামীর জন্য, এবং তারপর তোমার সন্তানদের জন্য। এখন তোমার বয়স ৬২, দয়া করে নিজের জন্য বাঁচো', মা কুণিকা সদানন্দের পাশে দাঁড়ান তাঁর ছেলে। কুণিকার জীবনের গল্প উঠে আসে সলমান ও তাঁর ছেলের গলায়, যা হার মানাবে সিনেমার চিত্রনাট্যকেও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জমে উঠেছে বিগ বসের (Bigg Boss) খেলা। তবে সম্প্রতি প্রতিযোগীদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন সলমান খান (Salman Khan)। ফারহানা নিজেকে একজন শান্তির দূত হিসেবে তুলে ধরলেও কুনিকা সদানন্দের (Kunickaa Sadanand) সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ভালো চোখে দেখেননি সলমান। ফারহানাকে ভর্ৎসনা করে সলমান বলেন, "আপনি তাঁর মাতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আপনি কী জানেন, সে কীসের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন? আমি তাকে ছোটবেলা থেকে চিনি এবং সে আমার সঙ্গে অনেক কাজ করেছে। সে যা সহ্য করেছে তার সামান্য অংশও যদি আপনি সহ্য করতে পারেন, তাহলে আমি আপনাকে প্রণাম করব। আপনি বিতর্কের মধ্যে তার সন্তানদেরও টেনে এনেছেন।"
সলমান খান কুনিকাকে বলেন যে তিন দিনের মধ্যে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার তার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। কুনিকা বলেন, "আমি আমার জীবন নীতি নিয়ে চালিয়েছি। আমি যেখানে আছি সেখানে পৌঁছানোর জন্য একা লড়াই করেছি। যখন কেউ আমার নীতির ওপর প্রশ্ন তোলে, তখন আমি মন খারাপ করি। তারা আমাকে মনোনীত করেনি; আমি একটি খেলার মাধ্যমে অধিনায়কত্ব জিতেছি। তাই তারা আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করে।" এর উত্তরে সলমান বলেন, "আপনি জীবনে কখনও হার মানেননি, তাহলে এখানে কেন তা করলেন? আপনি এটি করে একটি সুযোগ নষ্ট করেছেন এবং গৌরবকেও সঠিক প্রমাণ করেছেন।"
পরে সলমান কুনিকার ছেলে আয়ান লালকে মঞ্চে ডাকেন, এবং সেই মুহূর্তে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কুনিকা। কুনিকা তাঁর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। তার পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে আয়ান বলেন, "আমি পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিত ছেলে। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, মা, তুমি অসাধারণ খেলছো। আমার দুধ বিক্রেতা কমিউনিটি তোমার জন্য ভোট করছে। বাড়িতে সবাই, এবং এমনকী তুমি একজন আইনজীবী হিসেবে যে ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়কে সাহায্য করেছ, তারাও আমাকে ফোন করে তোমার প্রশংসা করছে। আমি শুধু তোমাকে বলতে চাই, আমি যা কিছু, তোমার জন্যই। আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ কারণ তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করেছ। তোমাকে সবার জন্য শক্তিশালী হতে হবে কারণ তুমি আমাদের বাইরের সাপোর্ট সিস্টেম।"
আয়ান আরও বলেন, "আমার ট্রফির দরকার নেই, কিন্তু তোমার খেলা গুরুত্বপূর্ণ। তুমি প্রথমে তোমার বাবার জন্য বেঁচেছ, তারপর তোমার স্বামীর জন্য, এবং তারপর তোমার সন্তানদের জন্য। এখন তোমার বয়স ৬২, দয়া করে নিজের জন্য বাঁচো। সবকিছু ভুলে যাও।"
ফারহানার সঙ্গে কথা বলার সময়, আয়ান কুনিকার জীবনের একটি ঘটনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "ফারহানা, আমি শুধু বলতে চাই যে আপনি আমার মাকে একজন ফ্লপ অভিনেত্রী এবং ফ্লপ আইনজীবী বলেছেন। আমি আপনাকে একটি ছোট গল্প বলি। একটি ছোট মেয়ে ছিল যে তাঁর নিজের বাড়ি, স্বামী এবং সন্তান নিয়ে স্বপ্ন দেখত; সে শুধু তাঁর জীবনে সুখ চেয়েছিল। ছোটবেলায় সে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে তা পায়নি। ১৭ বছর বয়সে সে একটি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করে। সেই বিয়ে টেকেনি, এবং তাঁর ছেলেকে একটি ট্রেন স্টেশন থেকে অপহরণ করা হয়েছিল।"
আয়ান যোগ করেন, "তার মামলার জন্য লড়াই করতে, সে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করে এবং টাকা উপার্জন করে। বেতন পাওয়ার পর, সে প্রতি সপ্তাহে মুম্বই থেকে দিল্লিতে যাতায়াত করত এবং তার কাছে কোনো টাকা থাকত না। সে মামলাটি লড়েছিল, এবং ১২ বছর পর, আমার ভাইয়ের সাথে তাঁর দেখা হয়। এর পরেও তার হৃদয়ের ভালোবাসা থামেনি; সে আমার বাবাকে বিয়ে করে। সবকিছু ছেড়ে ইউএস চলে যায়, এবং আমাকে জন্ম দেয়, সেই বিয়েটিও টেকেনি। যখন আপনারা বলেন যে সে শুধু খাবার এবং রান্নাঘরের কথা বলে, সে সেই স্বপ্নটি পূরণ করতে পারেনি, তাই দয়া করে তার কাছ থেকে সেই সুযোগটি কেড়ে নেবেন না। দয়া করে তাঁর জীবন নিয়ে কথা বলবেন না।"
সলমান খানও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং বলেন, "এটি অন্য কারও মতামত, কুনিকা; আপনার নিজের কাজ সম্পর্কে জানা উচিত। যে যা খুশি বলুক; আপনাকে তাঁদের ভুল প্রমাণ করতে হবে। যখন আপনাকে ফ্লপ বলে কেউ, দয়া করে মনে রাখবেন যে এটি তার সঙ্গেও ঘটতে পারে। আপনার দুটি প্রতিভাবান ছেলে রয়েছে, যা একটি বিশাল অর্জন। বাকিরা ভাবুন সে জীবনে কীসের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, যে আপনার মন্তব্যে সে আঘাত পায়নি, কিন্তু আমরা পেয়েছি।"
