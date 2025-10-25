Satish Shah Death: থেমে গেল হাসির দমক! চলে গেলেন জনপ্রিয় অভিনেতা সতীশ শাহ...

Satish Shah Death: থেমে গেল হাসির দমক! চলে গেলেন জনপ্রিয় অভিনেতা সতীশ শাহ...
Satish Shah dies: প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা সতীশ শাহ। মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন 'জানে ভি দো ইয়ারোঁ' খ্যাত অভিনেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসরানির চলে যাওয়ার শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই ফের দুঃসংবাদ বলিউডে। প্রয়াত প্রবীণ অভিনেতা সতীশ শাহ (Satish Shah dies)। শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।
জানা গেছে, অভিনেতা বেশ কিছু দিন ধরে কিডনির অসুখে ভুগছিলেন এবং সম্প্রতি তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল। অভিনেতার ম্যানেজার এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরও জানান, মরদেহ এখনও হাসপাতালেই রয়েছে এবং রবিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।
চার দশকেরও বেশি সময় সতীশ শাহ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে রাজ করেছেন। বলিউডে তিনি কখনও ভিলেন হয়েছেন কখনও তিনিই মাত করেছেন কমিক চরিত্রে। শুধু বড়পর্দা নয়, ছোটপর্দাতেও তাঁর কমেডি মন কেড়েছে দর্শকের। ১৯৮৩ সালের 'জানে ভি দো ইয়ারো'-তে একাধিক চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় তাঁকে কাল্ট স্ট্যাটাস এনে দেয়। তাঁর দীর্ঘ ফিল্মোগ্রাফিতে রয়েছে 'হম সাথ-সাথ হ্যায়', 'ম্যায় হুঁ না', 'কাল হো না হো', 'কভি হা কভি না', 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' এবং 'ওম শান্তি ওম'-এর মতো জনপ্রিয় হিট ছবি, যা বিভিন্ন ঘরানায় তাঁর অভিনয় দক্ষতা ফুটিয়ে তোলে।
টেলিভিশনে 'সারভাই ভার্সেস সারভাই' ধারাবাহিকে ইন্দ্রবদন সারভাই চরিত্রে তাঁর অভিনয় ভারতীয় টিভি ইতিহাসে অন্যতম আইকনিক কমেডি চরিত্র হিসাবে আজও পরিচিত। এছাড়াও, ১৯৮৪ সালের জনপ্রিয় সিটকম 'ইয়ে জো হ্যায় জিন্দেগি'-তেও তিনি অভিনয় করেছিলেন, যা সেই যুগের অন্যতম জনপ্রিয় শো ছিল। সতীশ শাহের মৃত্যু ভারতীয় বিনোদন জগতে এক যুগের অবসান।
