English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Popular Comedian Raj Sharma Death: অকালে থামল হাসির ঝড়, মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রয়াত প্রখ্যাত কমেডিয়ান রাজ: চোখে জল বীর দাসের

Popular Comedian Raj Sharma Death: অকালে থামল হাসির ঝড়, মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রয়াত প্রখ্যাত কমেডিয়ান রাজ: চোখে জল বীর দাসের

Raj Sharma death cause: জনপ্রিয় কমেডিয়ান রাজ শর্মা আর নেই। মাত্র ৫০ বছর বয়সেই নিভে গেল তাঁর জীবনপ্রদীপ। বীর দাস থেকে অতুল খাত্রী— সহকর্মীদের স্মৃতিচারণায় উঠে এল রাজের অসাধারণ প্রতিভার কথা। মঞ্চে তাঁর সেই জাদুকরী উপস্থিতি মিস করবে অগণিত ভক্ত।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 25, 2026, 04:00 PM IST
Popular Comedian Raj Sharma Death: অকালে থামল হাসির ঝড়, মাত্র ৫০ বছর বয়সে প্রয়াত প্রখ্যাত কমেডিয়ান রাজ: চোখে জল বীর দাসের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদন জগতের জন্য এক বিষাদময় দিন। মাত্র ৫০ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন জনপ্রিয় কমেডিয়ান রাজ শর্মা। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ স্ট্যান্ড-আপ কমেডি মহল। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্টভাবে জানানো না হলেও, যে কমেডি ক্লাবগুলোতে তিনি নিয়মিত পারফর্ম করতেন, সেখান থেকেই এই দুঃসংবাদটি প্রথম নিশ্চিত করা হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Soham Chakraborty Viral Video: প্রচারের মাঝে হরলিক্স খাওয়ার আজব আবদার মহিলার: 'বাচ্চাদের খাওয়ান', সোহমের কাণ্ডে নেটপাড়ায় শোরগোল

রাজ শর্মার প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত তাঁর সতীর্থ ও জনপ্রিয় অভিনেতা-কমেডিয়ান বীর দাস। ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন পোস্টে বীর দাস রাজের সাথে কাটানো প্রথম দিনগুলোর কথা স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "রাজ শর্মাই আমাকে 'লাফ ফ্যাক্টরি'-তে প্রথম সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে বিদেশের বাজারেও আমি সফল হতে পারি। দর্শকদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এবং তাৎক্ষণিক অভিনয় ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়।"

বীর দাস আরও যোগ করেন যে, রাজ ছিলেন বিশাল হৃদয়ের একজন মানুষ। তিনি যেমন ভালো কাজ করলে প্রশংসা করতেন, তেমনই পারফরম্যান্স খারাপ হলে কঠোর সমালোচনা করতেও দ্বিধা করতেন না। 'উইয়ার্ডাস পাজামা ফেস্টিভ্যাল' এবং 'জেস্টিনেশন আননোন'-এর মতো বড় মঞ্চে বীর সবসময় রাজকে অগ্রাধিকার দিতেন। শোকবার্তায় তিনি রাজকে কমেডি জগতের "শ্রেষ্ঠ" সম্মান জানিয়ে লেখেন, "রাজ, তোমার সমকক্ষ হওয়া প্রায় অসম্ভব।"

আরও পড়ুন- Dev: তাপমাত্রা ৪০ ছুঁই ছুঁই, বাংলা জুড়ে টানা প্রচারের মাঝে আচমকাই অসুস্থ দেব: কী হল মেগাস্টার সাংসদের?

রাজ শর্মার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন আরও এক জনপ্রিয় কমেডিয়ান অতুল খাত্রী। তিনি রাজের অনন্য প্রতিভার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, "একবার আন্ধেরিতে মাত্র ৮ জন দর্শক নিয়েও রাজ পুরো হল কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি এবং দর্শকদের মাতিয়ে রাখার ক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল।" 

বিগত কয়েক দশকে স্ট্যান্ড-আপ কমেডিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন রাজ। তাঁর অকাল প্রয়াণ কেবল কমেডি মহলে নয়, তাঁর অগণিত ভক্তদের মনেও এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করল। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
comedian deathRaj SharmaComedian Raj Sharma DeathVir DasStand-up comedy
পরবর্তী
খবর

Soham Chakraborty Viral Video: প্রচারের মাঝে হরলিক্স খাওয়ার আজব আবদার মহিলার: 'বাচ্চাদের খাওয়ান', সোহমের কাণ্ডে নেটপাড়ায় শোরগোল
.

পরবর্তী খবর

Kunal Ghosh slams PM Modi's Ganga Visit: মণিপুর জ্বলছে, অসহ্য গরমে মোদী কলকাতায় শাল জড়...