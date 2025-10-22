James: জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক তৃতীয় বিয়ে সারলেন মার্কিন কন্যার সঙ্গে! জানালেন, বাবাও হয়েছেন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক তৃতীয় বিয়ে সারলেন মার্কিন কন্যার সঙ্গে! জানালেন, বাবাও হয়েছেন...

Mahfuz Anam James:  জেমসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই কৌতূহল ছিল। জেমসের তৃতীয় স্ত্রী মার্কিন নাগরিক। দ্বিতীয় বিয়ের ১০ বছর পরে ২০২৪ সালের ১২ জুন ঢাকায় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে জেমস ও নামিয়ার বিয়ে সম্পন্ন হয়। বছর ঘুরতেই সুখবর দিলেন গায়ক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 22, 2025, 07:45 PM IST
জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক তৃতীয় বিয়ে সারলেন মার্কিন কন্যার সঙ্গে! জানালেন, বাবাও হয়েছেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় গায়ক ও ‘নগরবাউল’ খ্যাত মাহফুজ আনাম জেমস আবার বাবা হয়েছেন। গত বছর বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক নামিয়া আমিনকে বিয়ে করার পর, চলতি বছরের জুনে এই দম্পতির কোল আলো করে এসেছে এক পুত্রসন্তান। সন্তানের নাম রাখা হয়েছে জিবরান আনাম।

আরও পড়ুন- Deepika-Ranveer's Daughter: দীপাবলির মিষ্টি-দুষ্টু চমক, 'দুয়া'র মুখ দেখালেন দীপিকা-রণবীর...

জেমসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই কৌতূহল ছিল। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী বেনজীরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় এক দশক আগে। এরপর, ২০২৩ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রে নামিয়ার সঙ্গে জেমসের পরিচয় হয়। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রথম দেখা হয়, এবং সেই পরিচয়ই দ্রুত প্রেম ও পরিণামে বিবাহে গড়ায়। জেমসের তৃতীয় স্ত্রী নামিয়ার জন্ম আমেরিকায়; তিনি সেখানকার জন জে কলেজ থেকে ক্রিমিনাল জাস্টিসে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন।

পরিচয়ের ঠিক এক বছর পর, ২০২৪ সালের ১২ জুন ঢাকায় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে জেমস ও নামিয়ার বিয়ে সম্পন্ন হয়। এর এক বছরের মধ্যেই সুখবর। ২০২৫ সালের ৮ জুন নিউইয়র্কের হান্টিংটন হাসপাতালে ভোর সাড়ে ৩টায় জিব্রান জন্মগ্রহণ করে। সন্তান জন্মের সময় জেমসসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। সন্তান জন্মের এক মাস পর তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে কাটানোর পর সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

আরও পড়ুন- Roosha Chatterjee: ১৩ বছরের কেরিয়ার ছেড়ে সংসার পেতেছেন বিদেশে, এবার দীপাবলিতে সুখবর দিলেন অভিনেত্রী রুশা...

বাবা হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে জেমস বলেন, “এই অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব না, আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এতটুকু বলব আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, তিনি আমাকে সুস্থ সন্তান দান করেছেন। সবাই মা ও সন্তানের জন্য দোয়া রাখবেন।”

উল্লেখ্য, জেমসের প্রথম বিবাহ হয় ১৯৯১ সালে চলচ্চিত্র অভিনেত্রী রথির সঙ্গে। ২০০৩ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। প্রথম সংসারে জেমসের এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তান রয়েছে। এরপর ২০০০ সালে বেনজীর সাজ্জাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁরা আমেরিকায় গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০১৪ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। দ্বিতীয় সংসারেও জেমসের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

 

