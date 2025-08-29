Gaurav Khanna: 'আমি চাই কিন্তু আমার স্ত্রী সন্তান চান না, কারণ...', বিগ বসের ঘরে আক্ষেপ গৌরবের!
Bigg Boss 19: বিগ বসের এই সিজনের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিযোগী হলেন গৌরব খান্না, যিনি 'অনুপমা' সিরিয়ালে অনুজ চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করে নিয়েছেন। সম্প্রতি একটি এপিসোডে দেখা যায়, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মনের কথা শেয়ার করেন অভিনেতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক দিন আগেই শুরু হয়েছে বিগ বস ১৯ (Bigg Boss 19), শুরু থেকেই নানা কারণে শিরোনামে রয়েছে এই জনপ্রিয় শো। এই সিজনের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিযোগী হলেন গৌরব খান্না (Gaurav Khanna), যিনি 'অনুপমা' (Anupamaa) সিরিয়ালে অনুজ চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করে নিয়েছেন। বিগ বসে আসার আগে তিনি জেতেন মাস্টার শ্যেফ। সম্প্রতি এক এপিসোডে বিগ বসের ঘরে মৃদুল তিওয়ারির সঙ্গে কথা বলার সময়, গৌরব জানান যে তিনি সন্তান নিতে চান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী চান না।
আরও পড়ুন- Soha Ali Khan: নবাবি জীবন ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে সোহা! ব্যাংকের চাকরিতে বেতন মাত্র ১৭ হাজার, চরম অর্থকষ্টে বড় সিদ্ধান্ত অভিনেত্রীর...
যখন মৃদুল এবং গৌরব বাগানে বসে কথা বলছিলেন, তখন মৃদুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কত বছর ধরে বিবাহিত, যার উত্তরে 'অনুপমা' খ্যাত অভিনেতা বলেন, "নভেম্বরে ৯ বছর হবে।" যখন মৃদুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি বাবা হয়েছেন?" তখন গৌরব জানান, "না গো, আমার স্ত্রী চায় না। আমাকে চাই, কিন্তু এখন যেহেতু ভালোবেসে বিয়ে করেছি, তাই সে যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। ভালোবেসেছি যখন, তখন তো সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে হবে।"
কিন্তু কেন গৌরবের স্ত্রী সন্তান চান না? মৃদুলের সঙ্গে কথা বলার সময় গৌরব জানান যে কেন তাঁর স্ত্রী সন্তান নিতে চান না। তিনি বলেন, "ওর নিজের ভাবনাও ঠিক। অনেক দায়িত্ব থাকে এবং আমরা শুধু আমি আর ও আছি। আমি যদি সারাদিন কাজে যাই, কালকে যদি ও কাজ পায়, তাহলে আমরা বাচ্চাদের অন্য কারো সাথে রাখতে চাই না। আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু ও আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছে।" যখন মৃদুল বলেন যে হয়তো তাঁরা কয়েক বছর পরে পরিকল্পনা করতে পারে, তখন গৌরব বলেন, "হ্যাঁ দেখব, কখনোই না বলা উচিত নয়।"
আরও পড়ুন- Subhashree on Dev: 'ধূমকেতু' রিলিজের পরেই ফের মনোমালিন্য! দেবের মন্তব্যে 'ক্ষুব্ধ' শুভশ্রী...
প্রসঙ্গত, ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ গৌরব। বহু ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে তাঁকে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি দিয়েছে অনুপমা। অনুজের চরিত্রে তিনি জায়গা করে নেন সকলের মনে। গৌরবের স্ত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলা, যিনি নিজেও একজন অভিনেত্রী। তিনি 'স্বরাগিণী', 'ভুতু', 'ক্যায়সে মুঝে তুম মিল গায়ি' এবং অন্যান্য অনেক টিভি শোতে অভিনয় করেছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)