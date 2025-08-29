English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bigg Boss 19: বিগ বসের এই সিজনের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিযোগী হলেন গৌরব খান্না, যিনি 'অনুপমা' সিরিয়ালে অনুজ চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করে নিয়েছেন। সম্প্রতি একটি এপিসোডে দেখা যায়, নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মনের কথা শেয়ার করেন অভিনেতা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 29, 2025, 05:59 PM IST
Gaurav Khanna: 'আমি চাই কিন্তু আমার স্ত্রী সন্তান চান না, কারণ...', বিগ বসের ঘরে আক্ষেপ গৌরবের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েক দিন আগেই শুরু হয়েছে বিগ বস ১৯ (Bigg Boss 19), শুরু থেকেই নানা কারণে শিরোনামে রয়েছে এই জনপ্রিয় শো। এই সিজনের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিযোগী হলেন গৌরব খান্না (Gaurav Khanna), যিনি 'অনুপমা' (Anupamaa) সিরিয়ালে অনুজ চরিত্রে অভিনয় করে সবার মন জয় করে নিয়েছেন। বিগ বসে আসার আগে তিনি জেতেন মাস্টার শ্যেফ। সম্প্রতি এক এপিসোডে বিগ বসের ঘরে মৃদুল তিওয়ারির সঙ্গে কথা বলার সময়, গৌরব জানান যে তিনি সন্তান নিতে চান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী চান না।

যখন মৃদুল এবং গৌরব বাগানে বসে কথা বলছিলেন, তখন মৃদুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কত বছর ধরে বিবাহিত, যার উত্তরে 'অনুপমা' খ্যাত অভিনেতা বলেন, "নভেম্বরে ৯ বছর হবে।" যখন মৃদুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি বাবা হয়েছেন?" তখন গৌরব জানান, "না গো, আমার স্ত্রী চায় না। আমাকে চাই, কিন্তু এখন যেহেতু ভালোবেসে বিয়ে করেছি, তাই সে যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। ভালোবেসেছি যখন, তখন তো সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখতে হবে।"

 

কিন্তু কেন গৌরবের স্ত্রী সন্তান চান না? মৃদুলের সঙ্গে কথা বলার সময় গৌরব জানান যে কেন তাঁর স্ত্রী সন্তান নিতে চান না। তিনি বলেন, "ওর নিজের ভাবনাও ঠিক। অনেক দায়িত্ব থাকে এবং আমরা শুধু আমি আর ও আছি। আমি যদি সারাদিন কাজে যাই, কালকে যদি ও কাজ পায়, তাহলে আমরা বাচ্চাদের অন্য কারো সাথে রাখতে চাই না। আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু ও আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছে।" যখন মৃদুল বলেন যে হয়তো তাঁরা কয়েক বছর পরে পরিকল্পনা করতে পারে, তখন গৌরব বলেন, "হ্যাঁ দেখব, কখনোই না বলা উচিত নয়।"

প্রসঙ্গত, ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ গৌরব। বহু ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে তাঁকে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি দিয়েছে অনুপমা। অনুজের চরিত্রে তিনি জায়গা করে নেন সকলের মনে। গৌরবের স্ত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলা, যিনি নিজেও একজন অভিনেত্রী। তিনি 'স্বরাগিণী', 'ভুতু', 'ক্যায়সে মুঝে তুম মিল গায়ি' এবং অন্যান্য অনেক টিভি শোতে অভিনয় করেছেন। 

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Gaurav KhannaBigg boss 19TV Actor
