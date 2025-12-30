Popular Tv Actress Death: পর্দায় বিষপানের পরেই বাস্তবে মৃত্যু! জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনীর রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড় টেলিদুনিয়া...

Popular Tv Actress Death: পর্দায় বিষপানের পরেই বাস্তবে মৃত্যু! জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনীর রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড় টেলিদুনিয়া...
Nandini CM Death: দক্ষিণী টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনী সিএম-এর রহস্যমৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমেছে বিনোদন দুনিয়ায়। বেঙ্গালুরুতে নিজের বাসভবন থেকেই উদ্ধার হয়েছে তাঁর নিথর দেহ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কন্নড় ও তামিল টেলিভিশন দুনিয়ার পরিচিত মুখ নন্দিনী সিএম (Nandini CM)-এর আকস্মিক প্রয়াণে স্তম্ভিত তাঁর সহকর্মী ও অনুরাগীরা। বেঙ্গালুরুর নিজ বাসভবন থেকে এই তরুণী অভিনেত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে, যা ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।
সূত্রের খবর, বাবা-মায়ের উদ্দেশে লেখা ওই সুইসাইড নোটে নন্দিনী জানিয়েছেন, তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত না হওয়া সত্ত্বেও পরিবার থেকে তাঁকে বিয়ের জন্য অনবরত চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এছাড়া বেশ কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক অবসাদ ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। যদিও পুলিশ এখনই এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো মন্তব্য করেনি। চিঠির হাতের লেখা ও বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।
বর্তমানে নন্দিনী তামিল ধারাবাহিক ‘গৌরী’-তে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছিলেন। কাকতালীয়ভাবে, সিরিয়ালের সাম্প্রতিক একটি পর্বে তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে বিষপান করতে দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনার পরই বাস্তবে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় নেটপাড়ায় দানা বাঁধছে নানা জল্পনা। তবে পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, পর্দার চরিত্রের সঙ্গে এই মৃত্যুর কোনো সরাসরি যোগসূত্র এখনও পাওয়া যায়নি। ধারাবাহিকে তিনি ‘কনকা’ ও ‘দুর্গা’— এই দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন।
কোত্তুরের বাসিন্দা নন্দিনী কাজের সূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন। বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় কন্নড় ধারাবাহিকের মাধ্যমে তিনি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। একনিষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে স্টুডিও পাড়ায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁর এমন অকাল বিদায়ে ভেঙে পড়েছেন সহ-অভিনয়শিল্পীরা। পুলিশি তদন্ত শেষ হলে এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আরও পরিষ্কার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
