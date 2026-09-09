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বিচ্ছেদের ৩ বছর পর ফের মা পরীমণি! কী জানালেন নায়িকা?

কোলে একরত্তি শিশু, সঙ্গে ছোট্ট ক্যাপশন—‘নম্বর থ্রি ডান। আলহামদুলিল্লাহ।’ পরীমণির এই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছিল জল্পনা। তবে রহস্য বেশিক্ষণ থাকেনি। অনুরাগীদের প্রশ্নের জবাবে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, এবার তিনি একটি পুত্রসন্তান দত্তক নিয়েছেন। আগের সম্পর্কের ছেলে এবং দত্তক নেওয়া কন্যাসন্তানের পর এবার আরও এক সন্তানকে পরিবারে স্বাগত জানালেন পরীমণি।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 09, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:39 PM IST
বিচ্ছেদের ৩ বছর পর ফের মা পরীমণি! কী জানালেন নায়িকা?
Image Credit: ফোটো- ফেসবুক

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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