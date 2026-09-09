/বিচ্ছেদের ৩ বছর পর ফের মা পরীমণি! কী জানালেন নায়িকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোলে ছোট্ট এক শিশু। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ছবির সঙ্গে মাত্র কয়েকটি শব্দ—‘নম্বর থ্রি ডান। আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশের অভিনেত্রী পরীমণির এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছিল নানা জল্পনা। হঠাৎ কি আবার মা হলেন অভিনেত্রী? নাকি নতুন কোনও চমক দিতে চলেছেন? রহস্য অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। অনুরাগীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পরীমণিই জানিয়ে দেন, তিনি এবার একটি পুত্রসন্তান দত্তক নিয়েছেন। ফলে তাঁর পরিবারে সন্তানের সংখ্যা এখন তিন।
‘নাম্বার থ্রি ডান’, তারপরই বাড়ল কৌতূহল
সোমবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেন পরীমণি। গাড়ির ভিতরে বসে তাঁর কোলে দেখা যায় কাপড়ে জড়ানো একরত্তি শিশুকে। শিশুটির মুখ অবশ্য প্রকাশ করেননি অভিনেত্রী। ছবির সঙ্গে লেখা ছিল, ‘তিন নম্বর জন ডান। আলহামদুলিল্লাহ।’ এই একটি বাক্যই অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করে। ‘তিন নম্বর জন’ বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন পরীমণি—তা নিয়ে শুরু হয় নানা প্রশ্ন। প্রথম দিকে অভিনেত্রী বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কিছু না বলায় জল্পনা আরও বাড়ে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমেও তাঁর পোস্ট ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে থাকে।
নিজেই জানালেন, পুত্রসন্তান দত্তক নিয়েছেন
পরে অনুরাগীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পরীমণি বিষয়টি স্পষ্ট করেন। তিনি জানান, এবার তাঁর পরিবারে এসেছে এক পুত্রসন্তান এবং শিশুটিকে তিনি দত্তক নিয়েছেন। অর্থাৎ, এটি তাঁর তৃতীয় সন্তান। তবে শিশুটির নাম এখনও ঠিক করেননি অভিনেত্রী। নতুন সন্তানের মুখও আপাতত প্রকাশ্যে আনেননি তিনি।
কীভাবে তিন সন্তানের মা হলেন পরীমণি?
পরীমণির জীবনে মাতৃত্বের শুরু অভিনেতা শরিফুল রাজের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্কের সময়। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে—শাহীম মুহাম্মদ পুণ্য। বিচ্ছেদের পর ছেলেকে নিজের কাছেই বড় করছেন অভিনেত্রী। এরপর গত বছর আইনি প্রক্রিয়া মেনে সাফিরা সুলতানা প্রিয়ম নামে একটি কন্যাশিশুকে দত্তক নেন পরীমণি। এবার পরিবারে এল আরও এক পুত্রসন্তান। ফলে জন্মসূত্রে এক সন্তান এবং দত্তক নেওয়া দুই সন্তান—সব মিলিয়ে এখন তিন সন্তানের মা তিনি।
‘আর ক’টা সন্তান চাই?’ উত্তর ৯৭!
নতুন সন্তানকে নিয়ে পোস্টের পরই এক নেটিজেন পরীমণিকে প্রশ্ন করেন, ‘আর ক’টা চাই?’ অভিনেত্রীর উত্তর শুনে অবশ্য অনেকেই চমকে যান। পরীমণি মজার ছলে লেখেন—‘৯৭টা।’ অর্থাৎ, তিন সন্তানের পর আরও ৯৭ জন সন্তান হলে তাঁর মোট সন্তানের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০০। অবশ্য তাঁর এই মন্তব্যকে অভিনেত্রীর মজার ছলেই বলা কথা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বড় পরিবার নিয়ে নিজের ইচ্ছার কথাও পরীমণি এর আগে একাধিকবার জানিয়েছেন।
নতুন সন্তানকে ঘরে এনেই কাজে ফিরেছেন
নতুন সন্তানকে পরিবারে স্বাগত জানানোর পরও কাজ থেকে পুরোপুরি বিরতি নেননি পরীমণি। জানা গিয়েছে, শিশুটিকে ঘরে আনার পরই কাজের প্রয়োজনে তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছে। এই কারণেই আপাতত ফোনে সবার সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। বিমানবন্দরে পৌঁছে অনুরাগীদের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান তিনি।
বিচ্ছেদের পর নতুন অধ্যায়
শরিফুল রাজের সঙ্গে পরীমণির সম্পর্ক ভেঙেছে প্রায় তিন বছর আগে। সেই বিচ্ছেদের পর নিজের সন্তানদের নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন অভিনেত্রী। এর মধ্যেই এক কন্যাশিশুকে দত্তক নেন তিনি। এবার আরও এক পুত্রসন্তানকে দত্তক নিয়ে ফের বড় হল তাঁর পরিবার। ফলে পরীমণির নতুন পোস্ট শুধুমাত্র একটি ছবি নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নতুন অধ্যায়ের ঘোষণাও বটে। তবে আপাতত নতুন শিশুর নাম, পরিচয় বা অন্য কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি অভিনেত্রী।
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