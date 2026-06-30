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হাসপাতাল থেকে মন খারাপ করা খবর দিলেন পর্দার 'পটল', কী হয়েছে হিয়ার?

Hiya Dey hospitalized: আর কোনও মেগায় দেখা যায়নি ঠিকই, তবে আজও পর্দার ‘পটলকুমার’ সকলের বড্ড প্রিয়। পোশাকি নাম ‘পটল’-এ সকলের কাছে বেশি জনপ্রিয় হলেও বাস্তবে সে হিয়া দে। সে এখন আর ছোট নেই। একাদশ শ্রেণির ছাত্রী হিয়া হাসপাতালে ভর্তি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:03 PM IST
হাসপাতাল থেকে মন খারাপ করা খবর দিলেন পর্দার 'পটল', কী হয়েছে হিয়ার?
Image Credit: ফোটো- ইনস্টাগ্রামSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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