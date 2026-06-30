হাসপাতাল থেকে মন খারাপ করা খবর দিলেন পর্দার 'পটল', কী হয়েছে হিয়ার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিপাড়ার একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় শিশুশিল্পী সে। ‘পটলকুমার গানওয়ালা’ ধারাবাহিকে অনায়াসেই লাখ লাখ দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিল ছোট্ট ‘পটল’। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে এখন বেশ বড়। পর্দায় ‘পটল’ নামে পরিচিত হলেও বাস্তবে সে অভিনেত্রী হিয়া দে। আর এবার সেই হিয়ার লেটেস্ট সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখেই মন খারাপ অনুরাগীদের! হাসপাতালের বিছানা থেকে ছবি পোস্ট করে এক মন খারাপ করা খবর জানাল পর্দার পটল।
কী হয়েছে হিয়ার?
বর্তমানে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী হিয়ার পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলাতেও প্রবল ঝোঁক। জানা গিয়েছে, স্কুলের ‘আন্ডার-১৯ কবাডি’ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জোরকদমে অনুশীলন করছিল হিয়া। আর সেই খেলতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি! আচমকা পড়ে যাওয়ায় পুরো শরীরের ভার পড়ে তাঁর হাতের কব্জিতে। ব্যস, হাড় ভাঙল হাতের।
সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, খেলার নেশায় প্রথমে নাকি এই তীব্র যন্ত্রণা বুঝতেই দেয়নি হিয়া! বেশ কিছুক্ষণ কষ্ট চেপে রেখেছিল সে। কিন্তু পরে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে পরিবার জানতে পারে, হিয়ার হাত ভেঙে গিয়েছে। এই কাণ্ড ঘটিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে অবশ্য বেশ ভালো রকম বকুনিও খেতে হয়েছে ‘পটলকুমার’কে।
হাসপাতালের বিছানা থেকেও ‘কুল’ হিয়া!
আপাতত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে হিয়া। মঙ্গলবারই হতে চলেছে তার হাতের অস্ত্রোপচার। তবে অপারেশনের আগে চোখে-মুখে চিন্তার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই তার। বরং হাসপাতালের বিছানা থেকেই দু-তিনটি ছবি পোস্ট করে মজার ছলে হিয়া ক্যাপশনে লিখেছে— “এর আগে এমন কুল রোগী দেখেছেন যার হাত ভেঙে গিয়েছে?”
চিন্তায় পরিবার ও অনুরাগীরা
মেয়ের এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই বেশ উদ্বিগ্ন হিয়ার পরিবার। অনুরাগীরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বার্তা পাঠাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও ২০২৩ সালে একটি বড়সড় জটিল অস্ত্রোপচার হয়েছিল হিয়ার। সেবার জরায়ুর পিছনে ১৫ সেন্টিমিটারের একটি বড় টিউমার ধরা পড়ায় তড়িঘড়ি অপারেশন করতে হয়েছিল।
সেই ধাক্কা সামলে ওঠার পর এবার কবাডি খেলতে গিয়ে হাত ভাঙল পর্দার পটলের। তবে ভাঙা হাত নিয়েও হিয়ার এমন হাসিমুখ ও ‘কুল’ অবতার দেখে নেটিজেনরা বলছেন, মেয়েটির সাহস আছে বটে! আমরাও আশা করি, অস্ত্রোপচার সফল হোক এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে মাঠে ও পর্দায় ফিরুক সবার প্রিয় হিয়া।
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