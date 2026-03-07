Prabhat Roy: ১১ বছর পর ম্যাজিক ফিরছে! জন্মদিনে ‘বলাই’ নিয়ে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা প্রভাত রায়ের

Prabhat Roy: ১১ বছর পর ম্যাজিক ফিরছে! জন্মদিনে ‘বলাই’ নিয়ে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা প্রভাত রায়ের
Director Prabhat Roy returns after 11 years: দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও পরিচালকের আসনে বর্ষীয়ান পরিচালক প্রভাত রায়। ৮২তম জন্মদিনে ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন কাজ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বলাই’ নিয়ে আসছেন তিনি। একতা ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্যে কৌশিক সেন, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়দের নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন যাত্রা। জন্মদিনে এর থেকে বড় উপহার আর কী হতে পারে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ১১ বছরের বিরতি। অবশেষে ৮২ বছর বয়সে এসে আবারও চিরচেনা লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়ায় ফিরছেন বাংলা বাণিজ্যিক ছবির অন্যতম কারিগর প্রভাত রায়। আজ, ৭ মার্চ তাঁর জন্মদিন। আর এই বিশেষ দিনেই অনুরাগীদের জন্য এক অনন্য ‘রিটার্ন গিফট’ নিয়ে হাজির তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী ছোটগল্প ‘বলাই’ অবলম্বনে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি পরিচালনা করতে চলেছেন তিনি।
আরও পড়ুন- Phulpishi o Edward: বাঙালির রহস্য-রোমাঞ্চে নতুন গোয়েন্দা, নারী দিবসে সামনে এল ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’-এর মহিলা বাহিনী
প্রভাত রায়ের শেষ পরিচালিত ছবি মুক্তি পেয়েছিল এগারো বছর আগে। এরপর দীর্ঘ সময় পর্দার অন্তরালে ছিলেন তিনি। পরিচালক নিজেই জানিয়েছেন, বছর তিনেক আগে তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছিল যে তিনি ভেবেছিলেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না। সেই কঠিন সময়ে তাঁর জীবনে আশীর্বাদের মতো আসেন একতা ভট্টাচার্য। একতার সাহচর্যই প্রভাতবাবুকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তোলে এবং আবারও পরিচালনায় ফেরার অনুপ্রেরণা দেয়। পরিচালকের ভাষায়, "একতা আমার জীবনে ঠিক তেমনই, যেমন ছোট্ট বলাইয়ের জীবনে হঠাৎ জন্ম নেওয়া সেই শিমুল গাছটি—যা তাকে সান্ত্বনা, বন্ধুত্ব আর সঙ্গ দিয়েছিল।"
একদিন কফি খেতে খেতে একতা তাঁকে গল্পের ছলে রবীন্দ্রনাথের ‘বলাই’ শোনান। সেই মুহূর্তেই প্রভাত রায় ঠিক করেন তিনি এটি পরিচালনা করবেন। একতা ভট্টাচার্য এই ছবির চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং কাস্টিংয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রভাতবাবু চেয়েছিলেন একতা সহ-পরিচালক হিসেবে থাকুন, কিন্তু একতা তাতে রাজি হননি। তবে ছবির প্রতিটি বিষয়ে একতা যেভাবে তাঁকে সাহায্য করছেন, তা প্রভাত রায়ের কাছে তাঁর জন্মদিনের সেরা উপহার।
রবীন্দ্রনাথের ‘বলাই’ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও আবেগঘন একটি গল্প। এই ছবিটির কাস্টিংয়েও রয়েছে বড় চমক। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন কৌশিক সেন, বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, অনুজয় চট্টোপাধ্যায় ও ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়। মিউজিকের দায়িত্বে রয়েছেন কবীর সুমন। পোশাক পরিকল্পনায় সাবর্ণী দাস এবং শিল্প নির্দেশনায় রয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী। এমআরজে ফিল্মস-এর কর্ণধার ডঃ মনোরঞ্জন জেনা এই ছবিটি প্রযোজনা করছেন।
আরও পড়ুন- Jeetu Kamal: 'সুযোগ পেলেই ধর্ষণ করবে, এদের ঠাটিয়ে চড় মারুন', কার বিরুদ্ধে সরব জীতু?
প্রভাত রায় বলেন, "৮২ বছর বয়সে এসে আমি এমন একটি গল্প নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলাম যার সঙ্গে মানুষ সহজেই একাত্ম হতে পারে। নতুন প্রজন্মের অনেক টেকনিশিয়ানের সঙ্গে আমি পরিচিত নই, একতাই আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে এটিকে আমি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বদলে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি হিসেবেই তৈরি করছি। হয়তো এটিই আমার শেষ চলচ্চিত্র হতে পারে, তাই আমি আমার সবটুকু দিয়ে এটি তৈরি করতে চাই।"
বর্তমানে ছবিটি প্রি-প্রোডাকশনের পর্যায়ে রয়েছে। পুরোনো দিনের কাজের স্মৃতি রোমন্থন করে আবারও সৃজনশীল কাজে ডুবে রয়েছেন বাংলা সিনেমার এই কিংবদন্তি পরিচালক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)