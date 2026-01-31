Anjan Dutt-Roopa Ganguly: শহুরে একাকিত্ব বনাম শিকড়ের টান: এক ফ্রেমে অঞ্জন-রূপা-শিলাজিৎ, আসছে ‘প্রত্যাবর্তন’!

Anjan Dutt-Roopa Ganguly: শহুরে একাকিত্ব বনাম শিকড়ের টান: এক ফ্রেমে অঞ্জন-রূপা-শিলাজিৎ, আসছে ‘প্রত্যাবর্তন’!
Pratyaborton Movie: সমর্পণ সেনগুপ্তের পরিচালনায় আসতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি 'প্রত্যাবর্তন'। আধুনিক জীবনের ইঁদুর-দৌড়, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং শিকড়ে ফেরার এক মানবিক আখ্যান নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ছবি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমরা কি সত্যি ভালো আছি, নাকি শুধু সাফল্যের পেছনে ছুটছি? এই অমোঘ প্রশ্নকেই বড় পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন পরিচালক সমর্পণ সেনগুপ্ত। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এল তাঁর নতুন ছবি ‘প্রত্যাবর্তন’-এর বিস্তারিত তথ্য। অঞ্জন দত্ত, রূপা গাঙ্গুলি, শিলাজিৎ মজুমদার এবং অপরাজিতা আঢ্যের মতো শক্তিশালী অভিনয়শিল্পীদের উপস্থিতিতে এই ছবি সমকালীন সময়ের এক দর্পণ হয়ে ওঠার দাবি রাখে।
পুরুলিয়ার সাধারণ পরিবেশ থেকে উঠে আসা ডাক্তার দীপঙ্কর সান্যাল (দীপঙ্কর) ও তাঁর স্ত্রী শালিনী। উন্নত জীবন আর সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় তাঁরা থিতু হন কলকাতায়। কিন্তু সাফল্যের নেশা ও শহুরে বিলাসিতা তাঁদের অজান্তেই এক আত্মকেন্দ্রিকতার জালে বন্দি করে ফেলে। এই ইঁদুর-দৌড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁদের কিশোরী মেয়ে দিশা। একাকিত্ব কাটাতে সে বেছে নেয় সাইবার জগৎ আর সোশ্যাল মিডিয়ার মায়াজাল। আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক চরম বিপর্যয়। সমাজ কাঠগড়ায় দাঁড় করায় সান্যাল দম্পতিকে। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দীপঙ্কর ও শালিনী ঠিক করেন তাঁরা পালাবেন না, বরং সত্যের মুখোমুখি হবেন। শুরু হয় এক কঠিন লড়াই—নিজেদের ভুলের বিরুদ্ধে এবং সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে।
পরিচালক সমর্পণ সেনগুপ্তের মতে, “আপনি সময়কে গুরুত্ব দেবেন, নাকি আপনার গুরুত্বগুলোকে সময় দেবেন?”—এই প্রশ্নটাই ছবির মূল ভিত্তি। এটি কোনো নির্দিষ্ট পরিবারের গল্প নয়, বরং আজকের বদলে যাওয়া শহর ও ডিজিটাল নিঃসঙ্গতার গল্প। ছবিতে চিরাচরিত ইমেজের বাইরে গিয়ে অভিনয় করেছেন খরাজ মুখার্জি ও কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তারকারা। সঙ্গে রয়েছেন গৌরব তপাদার ও দীপাঞ্জন ঘোষের (আরজে দীপ) মতো নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় মুখ।
অভিজিৎ চ্যাটার্জি প্রযোজিত এই ছবিতে সুর দিয়েছেন বনি চক্রবর্তী এবং ক্যামেরার দায়িত্বে রয়েছেন গোপী ভগত। ‘প্রত্যাবর্তন’ কোনো ‘মেসেজ’ দেওয়ার ছবি নয়, বরং দর্শককে নিজের জীবনের আয়নার সামনে দাঁড় করানোর এক সৎ চেষ্টা।
