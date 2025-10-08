Premanand ji Maharaj Health Update: কপালে নেই চন্দন, মুখ ফুলে লাল, প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতায় মনখারাপ ভক্তদের, অভিনেতা পারস দিলেন বড় আপডেট...

Premanand ji Maharaj Health Update: কপালে নেই চন্দন, মুখ ফুলে লাল, প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতায় মনখারাপ ভক্তদের, অভিনেতা পারস দিলেন বড় আপডেট...
Premanand ji Maharaj: প্রেমানন্দ জি মহারাজের অসুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যেই তাঁর অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেই ভিডিয়ো দেখে চিন্তায় তাঁর ভক্তরা। অভিনেতা পারস ছাবরা জানালেন মহারাজের হেলথ আপডেট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসুস্থ বৃন্দাবনের বিখ্যাত ধর্মগুরু প্রেমানন্দ জি মহারাজ (Premanand ji Maharaj)। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্তের মনে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অসুস্থতার কারণে মহারাজ তাঁর নিয়মিত পদযাত্রা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছেন, যা ভক্তদের অত্যন্ত হতাশ করেছে। তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য সকলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।
প্রেমানন্দ জি মহারাজের অসুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যেই তাঁর অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। এই ভিডিওতে মহারাজের শারীরিক অবস্থা দেখে ভক্তরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি ভক্তদের উপদেশ দিলেও তাঁর চোখ প্রায় খুলছে না। তাঁর চেহারা ফোলা ও লাল দেখাচ্ছে এবং মাথার চন্দনের তিলক অনুপস্থিত। তাঁর কণ্ঠস্বর স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বাসের বদলে হালকা কাঁপছে।
প্রেমানন্দ জি-কে এই দুর্বল অবস্থায় দেখে বহু ভক্ত তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। ভক্তদের কথায়, যে হাসিখুশি মুখ দেখে মন ভরে উঠত, সেই মুখ দেখে এখন চোখ সজল হয়ে উঠছে। ভিডিওতে মহারাজ বলেন, "এটি আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। আমরা যতই কষ্টে থাকি না কেন, এই অভ্যাস দূর হয় না। যতক্ষণ না আমরা আমাদের আরাধ্যকে স্মরণ করি, ততক্ষণ আমাদের শান্তি মেলে না। ঈশ্বর আপনার পরিশ্রম দেখে খুশি হন, কাজচুরি দেখে নয়।" তাঁর এই বাণী শুনে ভক্তরা আরও বেশি করে তাঁর আরোগ্য কামনা করছেন।
এরই মাঝে প্রেমানন্দ মহারাজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি স্বস্তিদায়ক তথ্য সামনে এসেছে। বিগ বস ১৩-খ্যাত টিভি অভিনেতা পারস ছাবড়া সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই আপডেটটি দিয়েছেন। পারস জানিয়েছেন যে তিনি প্রেমানন্দ মহারাজের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন। ডাক্তার তাঁকে নিশ্চিত করেছেন যে মহারাজের স্বাস্থ্য এখন স্থিতিশীল। প্রসঙ্গত, পারস ছাবড়া এর আগে মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর ডিপ্রেশনের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে পারস তাঁর পডকাস্টে রাধা-কৃষ্ণের বার্তা নিয়ে বেশ জনপ্রিয়।
