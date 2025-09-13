English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sunjay Kapur's estate legal battle: সঞ্জয় কাপুরের ৩০ হাজার কোটির সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা তুঙ্গে । আদালতে মুখোমুখি করিশ্মা কাপুর ও প্রিয়া সচদেব। সম্প্রতি এক শুনানিতে করিশ্মাকে বেনজির আক্রমণ করেন প্রিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল দুই সিনিয়র আইনজীবীর বাক-বিতণ্ডা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 13, 2025, 08:52 PM IST
Karisma Kapoor: '১৫ বছর কোথায় ছিল? সঞ্জয় অনেক আগেই ওঁকে ছেড়ে দিয়েছে', করিশ্মাকে বেনজির আক্রমণ প্রিয়ার! আদালতে তুমুল বাক-বিতণ্ডা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরের (Sunjay Kapur) ৩০,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় দিল্লি হাইকোর্টে (Delhi High Court) নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শুনানির সময় দুই সিনিয়র আইনজীবীর মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়, যার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে বিচারপতি জ্যোতি সিং-এর এজলাসে। বলিউড অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের (Karisma Kapoor) দুই সন্তান সামাইরা এবং কিয়ানের পক্ষে সওয়াল করছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মহেশ জেঠমালানি। অন্যদিকে, সঞ্জয়ের তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া সচদেবের (Priya Sachdev) পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাজীব নায়ার। ভিডিয়োতে দেখা যায়, যুক্তিতর্কের সময় রাজীব নায়ারকে মাঝপথে থামিয়ে দেন মহেশ জেঠমালানি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নায়ার বলেন, "দয়া করে আমাকে বাধা দেবেন না। আমি এতে অভ্যস্ত নই।" এর উত্তরে জেঠমালানি পাল্টা বলেন, "তাহলে আপনারও নিজের ওষুধের স্বাদ নেওয়া উচিত, আর আমার উপর চেঁচাবেন না। দয়া করে আমার উপর চেঁচাবেন না।" তিনি আরও যোগ করেন, "যদি আপনি চেঁচান, তবে আপনিও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া পাবেন।" এই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের কারণে কিছুক্ষণের জন্য আদালতের কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হয়।

প্রথম শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট সঞ্জয় কাপুরের বিধবা স্ত্রী প্রিয়াকে তার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ জমা দিতে নির্দেশ দেয়। এই সম্পত্তিগুলোর আনুমানিক মূল্য ৩০,০০০ কোটি টাকা। বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে প্রিয়ার আইনজীবী জানান, উইলটি নিবন্ধিত না হলেও তা অবৈধ নয়। তিনি আরও বলেন, "এমনটা নয় যে বাচ্চাদের রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।" তিনি জানান, করিশ্মার দুই সন্তান ইতিমধ্যেই পারিবারিক ট্রাস্ট থেকে ১,৯০০ কোটি টাকা পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রিয়ার আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, "তারা আর কী চায়?"

সঞ্জয়ের তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া সচদেবের আইনজীবী দাবি করেছেন যে, সঞ্জয়ের প্রাক্তন স্ত্রী  কাপুর প্রায় ১৫ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। প্রিয়া সচদেবের আইনজীবী করিশ্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন যে, সঞ্জয়ের মৃত্যুর পরই তিনি হঠাৎ করে তাদের জীবনে ফিরে এসেছেন, যখন কিনা গত ১৫ বছর ধরে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, প্রিয়ার আইনি দল জোর দিয়ে জানিয়েছে যে, প্রিয়া সঞ্জয়ের আইনসম্মত স্ত্রী। এমনকী করিশ্মার উদ্দেশ্যে প্রিয়া বলেন যে সঞ্জয় অনেক আগেই করিশ্মাকে ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে এখন কেন? প্রিয়া সচদেবের আইনজীবী রাজীব নায়ার বলেছেন, "আমি তাঁর আইনসম্মত স্ত্রী। ভালোবাসা এবং স্নেহের যে দাবি করা হচ্ছে, তা কোথায় ছিল যখন তারা সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ বিবাহবিচ্ছেদ মামলার লড়াই লড়ছিলেন?"\

প্রসঙ্গত, করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর তার বিশাল সম্পত্তি নিয়ে আইনি লড়াই শুরু হয়। করিশ্মার দুই সন্তান সামাইরা এবং কিয়ান দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে তাদের বাবার সম্পত্তিতে ভাগ চেয়েছেন। তারা তাদের সৎমা প্রিয়া সচদেবের বিরুদ্ধে বাবার উইল পরিবর্তন করারও অভিযোগ এনেছেন। উল্লেখ্য, সঞ্জয় এবং করিশ্মা ২০১৬ সালে বিবাহবিচ্ছেদ করেন। সঞ্জয় কাপুর গত ১২ জুন লন্ডনে একটি পোলো ম্যাচের সময় মৌমাছি গিলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে জানা যায়। তাঁর মা এই ঘটনার তদন্তের জন্য ইউ কে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

