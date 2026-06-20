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এক ফ্রেমে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া! সিনেদুনিয়ায় তোলপাড় ফেলা খবর খোদ পিগি চপসের

খুব শীঘ্রই হলিউডের প্রথম সারির তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সঙ্গে একই ফ্রেমে দেখা যেতে পারে বলিউড তথা গ্লোবাল আইকন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:38 PM IST
এক ফ্রেমে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া! সিনেদুনিয়ায় তোলপাড় ফেলা খবর খোদ পিগি চপসের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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