Priyanka Chopra and Nick Jonas divorce news: রূপকথার ইতি? প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ক্রমশ সরছেন দূরে, নিক জোনাসের সঙ্গে বিচ্ছেদ? হলিউডে গুঞ্জন

Priyanka Chopra Big Update: শুরু থেকেই তাঁদের আন্তঃসাংস্কৃতিক বিয়ে, ভিন্ন ধর্ম এবং বয়সের ব্যবধান নিয়ে প্রচুর রটনা হয়েছে

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 26, 2026, 08:48 PM IST
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড থেকে হলিউড— বিশ্ব বিনোদন জগতের অন্যতম চর্চিত ও জনপ্রিয় দম্পতি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাস। ২০১৮ সালে রাজস্থানের যোধপুরে রাজকীয় বিয়ের পর থেকে তাঁদের রসায়ন ভক্তদের মুগ্ধ করেছে। তবে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে একটি প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে— ‘দেশি গার্ল’ প্রিয়াঙ্কা এবং পপ তারকা নিক কি তবে বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন?

গুঞ্জনের সূত্রপাত 

নিক ও প্রিয়াঙ্কার বিচ্ছেদের গুঞ্জন নতুন কিছু নয়। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই বিভিন্ন সময় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে গুজব সামনে এসেছে। কখনও প্রিয়াঙ্কার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে ‘জোনাস’ পদবি সরিয়ে নেওয়া, আবার কখনও হাই-প্রোফাইল অ্যাওয়ার্ড শো-তে দু’জনের আলাদাভাবে উপস্থিত হওয়া এই গুঞ্জনকে উসকে দিয়েছে। 

সম্প্রতি গোল্ডেন গ্লোবসের মতো বড় আসরে তাঁদের আলাদা উপস্থিতি ভক্তদের মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। তাঁদের বয়সের পার্থক্য এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেকেই এই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণ মনে করেন।

প্রিয়াঙ্কার জবাব

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া তাঁর বিচ্ছেদ নিয়ে চলা অন্তহীন জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, এই ধরনের গুজব তাকে বারবার আঘাত করে। (Hurtful)

প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমাদের বিয়ের আট বছর হয়ে গেল। তবুও মানুষ কেন বারবার এমন খবর ছড়ায় আমি বুঝি না। আমাদের সম্পর্ক বা আমাদের জীবন হয়ত অনেকের কাছে অস্বস্তিকর (Rubbed people the wrong way), তাই তাঁরা সম্ভবত আমাদের সম্পর্ক ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় থাকেন'।

তিনি আরও বলেন, শুরু থেকেই তাঁদের আন্তঃসাংস্কৃতিক বিয়ে, ভিন্ন ধর্ম এবং বয়সের ব্যবধান নিয়ে প্রচুর রটনা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা বাইরের এই ‘শোরগোল’ (Noise) কানে না দিয়ে একে অপরের সঙ্গে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। প্রিয়াঙ্কার ভাষায়, 'আমরা একে অপরের ওপর আস্থা রাখি, বাইরের কে কী বলল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

দাম্পত্যের রসায়ন

নিক জোনাস সব সময়ই প্রিয়াঙ্কার পাশে থেকেছেন। প্রিয়াঙ্কার মতে, নিক অত্যন্ত ধীরস্থির এবং আন্তরিক একজন মানুষ। গ্ল্যামার জগতের কৃত্রিমতার মাঝেও নিকের সততা তাঁদের সম্পর্ককে মজবুত রেখেছে। 

কাজের প্রয়োজনে দু’জনকে প্রায়ই বিশ্বের দুই প্রান্তে থাকতে হয়, কিন্তু তাঁদের নিজেদের তৈরি করা ‘রুল’ অনুযায়ী, প্রতি তিন সপ্তাহে অন্তত একবার তাঁরা দেখা করবেনই। এই রুটিন তাঁদের দূরত্ব কমিয়ে একে অপরকে আরও কাছে এনেছে।

বিচ্ছেদের গুজব কি কেবলই ‘প্রফেশনাল হ্যাজার্ড’?

প্রিয়াঙ্কা মনে করেন, বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আধিক্য ব্যক্তিগত জীবনের ওপর বড় প্রভাব ফেলে। তিনি একটি ছবি পোস্ট করলে সেখানে জুম করে খুঁত খুঁজে বের করা বা ছবির পেছনের প্রেক্ষাপট নিয়ে জল্পনা করাটা অনেকের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। 

তিনি এটাকে একটি ‘পেশাগত বিড়ম্বনা’ (Professional Hazard) হিসেবেই দেখেন। এর আগেও যখন তিনি ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে ‘জোনাস’ সরিয়ে দিয়েছিলেন, তখনও তীব্র গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু পরে জানা যায়, সেটি ছিল কেবলই ব্র্যান্ডিং বা কাজের সুবিধার্থে, যার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনও  সম্পর্ক ছিল না।

মালতি মেরি ও বর্তমান সুখী পরিবার

২০২২ সালে সারোগেসির মাধ্যমে তাঁদের কন্যা মালতি মেরি জোনাস তাঁদের জীবনে আসার পর সম্পর্কের সমীকরণ আরও দৃঢ় হয়েছে। বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁদের বিলাসবহুল বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছেন এই দম্পতি। 

প্রিয়াঙ্কা তাঁর ক্যারিয়ারের ব্যস্ততার পাশাপাশি মা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন সমানতালে। অন্যদিকে নিকও তাঁর মিউজিক ট্যুর এবং ব্যক্তিগত জীবন সামলাচ্ছেন নিপুণভাবে। তাঁদের সাম্প্রতিক বিভিন্ন পোস্ট ও পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স প্রমাণ করে যে, বিচ্ছেদের খবরগুলো নিছকই ভিত্তিহীন।

তাই বলাই যায়, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাসের বিচ্ছেদের খবর কেবলই গুঞ্জন মাত্র। প্রিয়াঙ্কার সাম্প্রতিক মন্তব্যে এটি পরিষ্কার যে, তাঁদের সম্পর্ক আগের মতোই অটুট রয়েছে। বরং বাইরের নেতিবাচক আলোচনা তাঁদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। 

নিক-প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস করেন, সম্মান এবং বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি সম্পর্ককে কোনও সস্তা গসিপ বা ইন্টারনেট ট্রোল নড়বড়ে করতে পারে না। ভক্তদের জন্য স্বস্তির খবর এটাই যে, নিক-প্রিয়াঙ্কা এখনও একে অপরের ‘বেস্ট পার্টনার’, তাঁদের জীবনের অন্যতম সুন্দর সময় নিজেদের মতো করে কাটাচ্ছেন।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

