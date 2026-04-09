Priyanka on Rahul Death: 'মৃত্যুর পর নিজের সম্মান আর মর্যাদার লড়াই যেন কাউকে লড়তে না হয়', রাহুলের বিচার চেয়ে আক্ষেপ প্রিয়াঙ্কার

Priyanka on Rahul Death: 'মৃত্যুর পর নিজের সম্মান আর মর্যাদার লড়াই যেন কাউকে লড়তে না হয়', রাহুলের বিচার চেয়ে আক্ষেপ প্রিয়াঙ্কার
Priyanka Sarkar on Rahul Arunoday Banerjee Death:"মৃত্যুর পর নিজের সম্মান আর মর্যাদার লড়াই যেন কাউকে লড়তে না হয়।" — রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় ইন্ডাস্ট্রির ঐক্য দেখে আবেগপ্রবণ প্রিয়াঙ্কা সরকার। কিন্তু কেন এমন আক্ষেপ অভিনেত্রীর?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে এখনও উত্তাল টলিউড। গত ২৯ মার্চ ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন রাহুল। সেই ঘটনার পর থেকেই টলিপাড়ার শিল্পী থেকে কলাকুশলীরা নিরাপত্তা ও সঠিক তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। এই কঠিন সময়ে গোটা ইন্ডাস্ট্রির পাশে থাকাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। তবে তাঁর কণ্ঠে ধরা পড়েছে একরাশ আক্ষেপও।
টলিউড যেন এখন ‘রাজনৈতিক রং’ বা ‘ব্যক্তিগত স্বার্থ’ ভুলে এক বড় পরিবার। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী কিংবা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়— প্রত্যেকেই এখন রাহুলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে ময়দানে নেমেছেন। ৭ এপ্রিলের প্রতিবাদী মিছিল ও কর্মবিরতি সেই ঐক্যেরই প্রমাণ দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটেই প্রিয়াঙ্কা সরকার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক দীর্ঘ বার্তায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করেছেন।
প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, “ধন্যবাদ জানাই সকলকে এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য। গত ৭ তারিখে গোটা চলচ্চিত্র পরিবার যেন এক সুরে নিজেদের বাঁধল।” রাহুলকে কেউ চিনতেন অভিনেতা হিসেবে, কেউ চেনেন লেখক হিসেবে। প্রিয়াঙ্কার মতে, তাঁর মৃত্যু আজ গোটা ইন্ডাস্ট্রিকে এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছে। কিন্তু এই ঐক্য দেখেও প্রিয়াঙ্কার আক্ষেপ— “টেকনিশিয়ান হোন বা শিল্পী— মৃত্যুর পর নিজের সম্মান আর মর্যাদার লড়াই যেন কাউকে লড়তে না হয়।”
রাহুলের মৃত্যুর পর প্রযোজনা সংস্থার দেওয়া তথ্যে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে অভিযোগ। ‘ড্রোন শট’ না থাকা সত্ত্বেও কেন রাহুলকে জলে নামানো হলো বা আপৎকালীন কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা কেন ছিল না— এই প্রশ্নগুলোই এখন আইনি লড়াইয়ের মূল ভিত্তি। আর্টিস্ট ফোরাম ইতিমধ্যেই প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। এই পদক্ষেপের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা নিজেও।
প্রিয়াঙ্কার বার্তা স্পষ্ট— রাহুলের মৃত্যু যেন নিছক একটি শোকের স্মৃতি না হয়ে থাকে, বরং এটি যেন ইন্ডাস্ট্রিতে স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা করে। ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো শিল্পী বা কলাকুশলীকে শুটিং ফ্লোরে অকালে প্রাণ হারাতে না হয়, সেটাই এখন টলিউডের এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের লক্ষ্য।
