English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Priyanka Sarkar: রাহুলের অকালপ্রয়াণে তোলপাড় জীবন, ব্যক্তিগত শোক সরিয়ে ফ্লোরে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা, শুরু করলেন ‘তারকাটা’ সিরিজের শ্যুট

Priyanka Sarkar: রাহুলের অকালপ্রয়াণে তোলপাড় জীবন, ব্যক্তিগত শোক সরিয়ে ফ্লোরে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা, শুরু করলেন ‘তারকাটা’ সিরিজের শ্যুট

Priyanka Sarkar Returns to Shooting: শোকাতুর মন, কিন্তু পেশাদারিত্বে অবিচল। স্বামী রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর আবারও জীবনের চেনা ছন্দে ফিরলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রযোজনা ‘তারকাটা’-র শুটিংয়ে যোগ দিলেন তিনি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 10, 2026, 03:19 PM IST
Priyanka Sarkar: রাহুলের অকালপ্রয়াণে তোলপাড় জীবন, ব্যক্তিগত শোক সরিয়ে ফ্লোরে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা, শুরু করলেন ‘তারকাটা’ সিরিজের শ্যুট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জীবন কখনও থেমে থাকে না। শোকের পাহাড় বুকে নিয়েও মানুষকে ফিরতে হয় চেনা কর্মব্যস্ততায়। অভিনেতা স্বামী রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণের পর শোকস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। তবে দীর্ঘ নীরবতা ও শোক কাটিয়ে এবার শুটিং ফ্লোরে ফিরলেন তিনি। শুক্রবার অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রযোজিত সিরিজ় ‘তারকাটা’-র শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী।

পরিচালক শমীক রায়চৌধুরীর এই সিরিজ়ের মাধ্যমেই প্রযোজক হিসেবে হাতেখড়ি হচ্ছে বিক্রমের। সিরিজ়ের অন্যতম প্রধান চরিত্রে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা, যেখানে তাঁকে দেখা যাবে বিক্রমের বিপরীতেই। জানা গেছে, সিরিজ়টির মাত্র দিনতিনেকের কাজ বাকি ছিল। ১০, ১১ এবং ১৩ এপ্রিল— এই তিন দিনেই শেষ পর্বের শুটিং হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, ১০ এপ্রিল অর্থাৎ শুক্রবার বেহালার কাছে একটি লোকেশনে শুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা দেবেশ রায়চৌধুরী এবং আয়ুষ দাস।

শুটিং শুরুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ‘বেলাইন’ খ্যাত পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী। তবে বর্তমান পরিস্থিতির সংবেদনশীলতা বিচার করে তিনি বিশদে কিছু বলতে চাননি। কেবল জানিয়েছেন, তিনি শটের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

রাহুলের মৃত্যুর পর থেকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা। তালসারিতে রাহুলের সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বিচার চেয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা ও তালসারি— দুই জায়গাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। শোকের এই কঠিন সময়ে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছিলেন বিক্রম নিজেও। বৃহস্পতিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয়াঙ্কা একটি বার্তায় লিখেছিলেন যে, রাহুলের এই প্রয়াণ যেন নিছক শোকের স্মৃতি না হয়ে কোনো বড় পরিবর্তনের সূচনা করে।

সেই পরিবর্তনের পথেই কি নিজেকে শক্ত করে কাজে ফেরা? টলিউডের সহকর্মীরা অন্তত তেমনটাই মনে করছেন। শোককে সঙ্গী করেই পেশাদারিত্বের দায়বদ্ধতা থেকে শুটিং ফ্লোরে প্রিয়াঙ্কার এই প্রত্যাবর্তনকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন তাঁর অনুরাগীরা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
priyanka sarkarrahul banerjeeTarkata SeriesVikram Chatterjee
পরবর্তী
খবর

Tollywood Ban Culture: ‘ব্যান’ কালচারই এবার নিষিদ্ধ হোক, টলিউড বাঁচাতে বুম্বাদার সঙ্গে একজোট হয়ে লড়াই দেবের
.

পরবর্তী খবর

BIG BREAKING: আইপিএলের মাঝে আচমকাই অবসরের সিদ্ধান্ত, IND vs AFG টেস্ট থেকেই আর নেই মহানক্ষত্...