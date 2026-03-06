English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Vlogger Mahua Ganguly Trolled: চুল্লির সঙ্গে কেক ওভেনের তুলনা: শাশুড়ির শেষকৃত্যের ভ্লগ, ‘প্রবাসে ঘরকন্না’ মহুয়াকে ঘিরে ছিছিক্কার...

Vlogger Mahua Ganguly Trolled: চুল্লির সঙ্গে কেক ওভেনের তুলনা: শাশুড়ির শেষকৃত্যের ভ্লগ, ‘প্রবাসে ঘরকন্না’ মহুয়াকে ঘিরে ছিছিক্কার...

Probase Ghorkonna: জনপ্রিয় ভ্লগার মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক একটি ভিডিও ঘিরে উত্তাল নেটদুনিয়া। তাঁর ‘প্রবাসে ঘরকন্না’ পেজটি বিনোদনের বদলে এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। শাশুড়ির মৃত্যু নিয়ে তৈরি করা সেই বিতর্কিত ভ্লগ ও নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়ায় উত্তাল নেটপাড়া।   

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 6, 2026, 09:30 PM IST
Vlogger Mahua Ganguly Trolled: চুল্লির সঙ্গে কেক ওভেনের তুলনা: শাশুড়ির শেষকৃত্যের ভ্লগ, ‘প্রবাসে ঘরকন্না’ মহুয়াকে ঘিরে ছিছিক্কার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যালিফোর্নিয়ার বিলাসবহুল জীবন আর ‘নমস্কার কেমন আছেন সবাই’— এই চেনা ঢঙে ভ্লগ শুরু করা মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায় এবার যা করলেন, তাতে স্তম্ভিত দুই বাংলার নেটিজেনরা। শাশুড়ির মৃত্যুশয্যা থেকে শুরু করে দাহ করার পদ্ধতিকে ‘কেক ওভেনের’ সঙ্গে তুলনা করে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছেন ‘প্রবাসে ঘরকন্না’-র এই ভ্লগার। ব্যক্তিগত শোককে ভিউ পাওয়ার ‘কন্টেন্ট’ হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সমাজমাধ্যম।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছর বয়সে অন্তঃসত্ত্বা নীনা গুপ্তা? রশ্মিকা-বিজয়ের রিশেপশনে অভিনেত্রীর ‘বেবি বাম্প’ ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

ভিডিওতে দেখা যায়, শাশুড়ির মৃত্যুর খবর পেয়ে সপরিবারে হালিশহরে ফিরছেন মহুয়া। কিন্তু সেখানেও ক্যামেরা থামেনি। ফুলে সাজানো শাশুড়ির নিথর দেহ থেকে শুরু করে স্বামীর কান্নাকাটি— সবটাই ধরা পড়েছে তাঁর ভ্লগে। অন্দরমহলের একান্ত ব্যক্তিগত ও শোকাতুর মুহূর্তগুলোকে এভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরায় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর নৈতিকতা নিয়ে।

তবে বিতর্কের আগুনে ঘি পড়েছে মহুয়ার একটি ব্যাখ্যায়। নিজের কিশোরী মেয়েকে শাশুড়ির শেষকৃত্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, ইলেকট্রিক চুল্লি অনেকটা ‘কেক ওভেনের’ মতো, যেখানে কেক বেক করা হয়। শ্মশানের চুল্লিকে রান্নাঘরের ওভেনের সঙ্গে এই অদ্ভুত ও অসংবেদনশীল তুলনা মেনে নিতে পারেনি নেটিজেনরা। এক নেটিজেন ক্ষোভ উগরে দিয়ে লিখেছেন, “মানুষ কতটা নিচে নামলে মায়ের চিতাভস্মকে কেক বেক করার সঙ্গে তুলনা করতে পারে? টাকার নেশায় কি সব বিবেক হারিয়ে গিয়েছে?” অন্য এক মন্তব্যকারীর আক্ষেপ, “মৃত্যুটা আজ এদের কাছে শুধু ভিউ পাওয়ার কন্টেন্ট! আমরা কোন সমাজের দিকে এগোচ্ছি?”

 

আরও পড়ুন- Mandana Karimi: '১০ বছর আগেই আমি ইরানে নিষিদ্ধ, ফিরব কোথায়?' উত্তাল পরিস্থিতির মাঝে ভারত ছাড়ার ঘোষণা মন্দানা করিমির

সাধারণত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ভ্লগে কথা বললেও, এই ব্যাপক ট্রোলিং ও সমালোচনার মুখে এখনও পর্যন্ত কোনও সাফাই দেননি মহুয়া। তবে তাঁর ভিডিওর নিচে জমা হওয়া হাজার হাজার কমেন্ট বলছে, প্রবাসে থাকা এই বাঙালি ভ্লগারের ওপর বেজায় চটেছেন তাঁর অনুগামীরা। শোকের মুহূর্তকে এভাবে ‘চটুল’ করে তোলায় তাঁর সংবেদনশীলতা নিয়েই এখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Mahua GangulyProbase GhorkonnaViral VloggerSocial Media Controversy
পরবর্তী
খবর

Neena Gupta Pregnant: ৬৬ বছর বয়সে অন্তঃসত্ত্বা নীনা গুপ্তা? রশ্মিকা-বিজয়ের রিশেপশনে অভিনেত্রীর ‘বেবি বাম্প’ ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

.

পরবর্তী খবর

Mamata Banerjee Dharna at Dharmatala: 'রাগ করবেন না, আদর করে বিজেপির গাল টিপে দিন'...