Vlogger Mahua Ganguly Trolled: চুল্লির সঙ্গে কেক ওভেনের তুলনা: শাশুড়ির শেষকৃত্যের ভ্লগ, ‘প্রবাসে ঘরকন্না’ মহুয়াকে ঘিরে ছিছিক্কার...

Vlogger Mahua Ganguly Trolled: চুল্লির সঙ্গে কেক ওভেনের তুলনা: শাশুড়ির শেষকৃত্যের ভ্লগ, ‘প্রবাসে ঘরকন্না’ মহুয়াকে ঘিরে ছিছিক্কার...
Probase Ghorkonna: জনপ্রিয় ভ্লগার মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক একটি ভিডিও ঘিরে উত্তাল নেটদুনিয়া। তাঁর ‘প্রবাসে ঘরকন্না’ পেজটি বিনোদনের বদলে এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। শাশুড়ির মৃত্যু নিয়ে তৈরি করা সেই বিতর্কিত ভ্লগ ও নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়ায় উত্তাল নেটপাড়া।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যালিফোর্নিয়ার বিলাসবহুল জীবন আর ‘নমস্কার কেমন আছেন সবাই’— এই চেনা ঢঙে ভ্লগ শুরু করা মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায় এবার যা করলেন, তাতে স্তম্ভিত দুই বাংলার নেটিজেনরা। শাশুড়ির মৃত্যুশয্যা থেকে শুরু করে দাহ করার পদ্ধতিকে ‘কেক ওভেনের’ সঙ্গে তুলনা করে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছেন ‘প্রবাসে ঘরকন্না’-র এই ভ্লগার। ব্যক্তিগত শোককে ভিউ পাওয়ার ‘কন্টেন্ট’ হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সমাজমাধ্যম।
ভিডিওতে দেখা যায়, শাশুড়ির মৃত্যুর খবর পেয়ে সপরিবারে হালিশহরে ফিরছেন মহুয়া। কিন্তু সেখানেও ক্যামেরা থামেনি। ফুলে সাজানো শাশুড়ির নিথর দেহ থেকে শুরু করে স্বামীর কান্নাকাটি— সবটাই ধরা পড়েছে তাঁর ভ্লগে। অন্দরমহলের একান্ত ব্যক্তিগত ও শোকাতুর মুহূর্তগুলোকে এভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরায় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর নৈতিকতা নিয়ে।
তবে বিতর্কের আগুনে ঘি পড়েছে মহুয়ার একটি ব্যাখ্যায়। নিজের কিশোরী মেয়েকে শাশুড়ির শেষকৃত্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, ইলেকট্রিক চুল্লি অনেকটা ‘কেক ওভেনের’ মতো, যেখানে কেক বেক করা হয়। শ্মশানের চুল্লিকে রান্নাঘরের ওভেনের সঙ্গে এই অদ্ভুত ও অসংবেদনশীল তুলনা মেনে নিতে পারেনি নেটিজেনরা। এক নেটিজেন ক্ষোভ উগরে দিয়ে লিখেছেন, “মানুষ কতটা নিচে নামলে মায়ের চিতাভস্মকে কেক বেক করার সঙ্গে তুলনা করতে পারে? টাকার নেশায় কি সব বিবেক হারিয়ে গিয়েছে?” অন্য এক মন্তব্যকারীর আক্ষেপ, “মৃত্যুটা আজ এদের কাছে শুধু ভিউ পাওয়ার কন্টেন্ট! আমরা কোন সমাজের দিকে এগোচ্ছি?”
সাধারণত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ভ্লগে কথা বললেও, এই ব্যাপক ট্রোলিং ও সমালোচনার মুখে এখনও পর্যন্ত কোনও সাফাই দেননি মহুয়া। তবে তাঁর ভিডিওর নিচে জমা হওয়া হাজার হাজার কমেন্ট বলছে, প্রবাসে থাকা এই বাঙালি ভ্লগারের ওপর বেজায় চটেছেন তাঁর অনুগামীরা। শোকের মুহূর্তকে এভাবে ‘চটুল’ করে তোলায় তাঁর সংবেদনশীলতা নিয়েই এখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন।
