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টলিউডে তুলকালাম: প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে ‘চরিত্র চুরির’ বিস্ফোরক অভিযোগ সুমন ঘোষের, বিতর্কে পাল্টা জবাব অভিনেতা-প্রযোজকদের

টলিউডে তুলকালাম! প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ‘চরিত্র ও আইডিয়া’ চুরির বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে ফেসবুকে খোলা চিঠি পরিচালক সুমন ঘোষের। আড়াই বছরের খাটনি এক লহমায় বৃথা? পাল্টা মুখ খুললেন অভিনেতা ও ‘অভিমান’ ছবির প্রযোজকেরা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 19, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:01 PM IST
টলিউডে তুলকালাম: প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে ‘চরিত্র চুরির’ বিস্ফোরক অভিযোগ সুমন ঘোষের, বিতর্কে পাল্টা জবাব অভিনেতা-প্রযোজকদের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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