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‘বিশ্বাস করুন রাজনৈতিক কথা হয়নি’, কী নিয়ে কথা হল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে? জানালেন প্রসেনজিৎ

"বিশ্বাস করুন কোনও রাজনৈতিক কথা হয়নি!" অমিত শাহের পর এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির। নবান্নে কেন গেলেন 'ইন্ডাস্ট্রি'? টলিউডে কি আসতে চলেছে কোনও বড় বদল? নাকি নেপথ্যে রয়েছে মহানায়ক উত্তম কুমারের ১০০ বছরের বিশেষ পরিকল্পনা? জল্পনা ওড়ালেন স্বয়ং বুম্বাদা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 09, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:42 PM IST
‘বিশ্বাস করুন রাজনৈতিক কথা হয়নি’, কী নিয়ে কথা হল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে? জানালেন প্রসেনজিৎ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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