/‘বিশ্বাস করুন রাজনৈতিক কথা হয়নি’, কী নিয়ে কথা হল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে? জানালেন প্রসেনজিৎ

রণয় তিওয়ারি: নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ ঘিরে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি ও বিনোদন দুনিয়ায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বালিগঞ্জের বাড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঝটিকা সফরের ঠিক তিন দিনের মাথায় প্রসেনজিতের নবান্ন যাত্রা স্বাভাবিকভাবেই জল্পনার পারদ চড়িয়েছে। তবে সব জল্পনায় জল ঢেলে অভিনেতা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং এর পেছনে কেবলই জড়িয়ে রয়েছে টলিউড ও বাঙালির চিরকালীন আবেগ মহানায়ক উত্তম কুমার।
নবান্ন থেকে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটুকু বিশ্বাস করুন, আমার সঙ্গে কারও কোনও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা হয়নি। সেদিনও হয়নি, আজও হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কথা।" তিনি জানান, আগামী দিনে মহানায়ক উত্তম কুমারের ১০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। উত্তমকুমার বাঙালির এমন এক আবেগ, যাকে কোনো গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায় না। সেই জন্মশতবর্ষ উদযাপনের বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েই মূলত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। অভিনেতার কথায়, "আমি মনে করি উত্তমকুমার কেবল পশ্চিমবঙ্গের নন, সারা ভারতবর্ষের এমনকি দেশের বাইরেও উত্তমকুমার সকলের প্রিয়। আগামী ১০০ বছর পরেও তাঁকে একইভাবে উদযাপন করা হবে।"
গত ৬ জুলাই ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই দিনই তিনি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বালিগঞ্জের বাসভবনে গিয়ে প্রায় মিনিট পনেরো সময় কাটান। সেই সাক্ষাতের পর অমিত শাহ নিজের অফিশিয়াল ‘এক্স’ হ্যান্ডলে লেখেন, মোদী সরকারের গত ১২ বছরের ঐতিহাসিক সাফল্য এবং জনসংযোগ অভিযান সম্পর্কে তিনি অভিনেতাকে অবহিত করেছেন। প্রসেনজিৎও পাল্টা সৌজন্য প্রকাশ করে লেখেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন তাঁর কাছে অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের।
অমিত শাহের এই সাক্ষাতের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়, তবে কি প্রসেনজিৎ এবার বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন? আর তার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ সেই জল্পনাকে আরও উস্কে দেয়। এই প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই বলেন, "আমি চারিদিকে দেখছি, হোয়াটসঅ্যাপে আসছে আমার কাছে। যাঁরা বলছেন এসব, তাঁরা বিশ্বাস করুন শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের অনেক কথা থাকে, আমাদের অনেক প্রয়োজন থাকে। সেই কথাগুলো বলার জন্যই এসেছি।"
তবে এই আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আগামী দিনে রাজ্য সরকারের কোনো বিশেষ দায়িত্ব বা কমিটির পদে কি দেখা যেতে পারে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে? এই বিষয়ে অভিনেতা এখনই কোনো নিশ্চিত বার্তা দেননি। তবে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে তিনি যে সর্বদা প্রস্তুত, তা পুনর্বার মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ বলেন, "এই বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারব না। এসব নিয়ে আলোচনাও হয়নি। সকলেই জানেন আমি আমার ইন্ডাস্ট্রির জন্য সবসময় আছি। রাত দুটোয় ডাকলেও আমাকে পাবেন।" একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন আমি কোনও একটা কমিটিতে থাকলে আমার ইন্ডাস্ট্রির সকলের উন্নতি হবে, আমার সামান্য পরামর্শেও ইন্ডাস্ট্রির যদি কোনও উন্নতি হয়, উনি যদি কখনও ডাকেন, তাহলে কেন আসব না? এটা তো আমার জায়গা।"
রাজনৈতিক মহল মনে করছে, টলিউডের শীর্ষ অভিনেতার সঙ্গে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পর পর এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি নিজে নিজেকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অভিভাবক হিসেবেই নবান্নে দরবার করলেন বলে মনে করছে চলচ্চিত্র মহলের একাংশ। মহানায়কের ১০০ বছরের বিশেষ উদযাপনে রাজ্য সরকার ও টলিউড যৌথভাবে কী চমক আনে, এখন সেটাই দেখার।
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