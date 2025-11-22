Prosenjit Chatterjee: ছোট পর্দায় টলিপাড়ার 'জ্যেষ্ঠপুত্র'-এর আগমন! কোন ভূমিকায় এবার দেখা যাবে 'ইন্ডাস্ট্রি'-কে?

Prosenjit Chatterjee: ছোট পর্দায় টলিপাড়ার 'জ্যেষ্ঠপুত্র'-এর আগমন! কোন ভূমিকায় এবার দেখা যাবে 'ইন্ডাস্ট্রি'-কে?
Prosenjit Chatterjee in Sun Bangla: ছোট পর্দায় প্রথমবার হাজির হতে চলেছেন টলিউডের ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সান বাংলার ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সিজন ২’-এর নভেম্বর ফিনালে। নিজের গানের তালে নাচ, প্রতিযোগীদের গল্প শোনা এবং অনুপ্রেরণা দেওয়া-সব মিলিয়ে বিশেষ পর্বে দর্শকদের জন্য আসছে বুম্বাদার জমজমাট উপস্থিতি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা টেলিভিশনের দর্শকদের জন্য এ যেন বড় চমক। দীর্ঘদিন ধরে পর্দা কাঁপানো ‘ইন্ডাস্ট্রি’ এবার পা রাখছেন ছোট পর্দার দুনিয়ায়, আর সেই প্রথম উপস্থিতিতেই মাতিয়ে তুলবেন ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সিজন ২’-এর বর্ষপূর্তি এবং নভেম্বরের মাসিক ফিনালে।
সান বাংলার জনপ্রিয় এই শো তে স্বয়ং বুম্বাদার উপস্থিতির খবরেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার লক্ষ্মীদের মধ্যে। কারণ এবার শুধু দর্শক নয়, প্রতিযোগীদের জীবনযুদ্ধের গল্পও শুনবেন টলিপাড়ার ‘জ্যেষ্ঠপুত্র’ নিজে। তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনে সাহস দেবেন, অনুপ্রেরণা দেবেন-এমনটাই জানা গেছে।
শুধু তাই নয়, নিজের ছবির জনপ্রিয় গান-‘চোখ তুলে দেখো না’, ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এসবের তালেই নাচতে দেখা যাবে প্রসেনজিৎকে। ছোট পর্দার দর্শকদের জন্য এটি এক বিশেষ আকর্ষণ, কারণ টলিউডের মেগাস্টারকে এত কাছে, সরাসরি এমনভাবে দেখা মেলে না প্রায়ই।
প্রসেনজিৎ নিজেই জানিয়েছেন, 'বিনোদনের পাশাপাশি এই ধরনের মঞ্চ সমাজের প্রতি দায়িত্বও পালন করে।' তাই মহিলাদের সংগ্রামের কাহিনি শুনে তিনি গভীরভাবে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত। ছোট পর্দায় তাঁর এই আগমন তাই শুধু একটি এপিসোড নয়, টেলিভিশন দর্শকদের জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত।
অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমার মনে হয় শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন হয়তো ভারতবর্ষে এরকম একটা শো আগে কখনও হয়নি । 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ' এখন শুধু একটা গেম শো নেই আর, এই শো যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে করে এখন 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ' একটা ইমোশন একটা আবেগ। অনেক অনেক ভালোলাগা আর ভালোবাসা আমার তরফ থেকে এই শো-এর জন্য । আরও বাংলার লক্ষ্মীরা উপকৃত হোক, তাঁদের স্বপ্ন সফল হোক 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'-এর দ্বারা এই কামনা করি।'
৩০ নভেম্বর সন্ধ্যে ৬টায় সান বাংলায় দেখা যাবে এই বিশেষ পর্ব, যেখানে ছোট পর্দা সাক্ষী থাকবে বাংলার ‘ইন্ডাস্ট্রি’র নতুন অধ্যায়ের।
