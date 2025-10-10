English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Virender singh ghuman Death: মাত্র ৪১-এই সব শেষ! প্রয়াত জনপ্রিয় বডিবিল্ডার, সলমান খানের সহ-অভিনেতা...

Virender singh ghuman Death: বরিন্দর সিং ঘুমন, বিশ্বের প্রথম নিরামিষাশী জনপ্রিয় বডিবিল্ডার ও অভিনেতা, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি 'টাইগার ৩' সহ বলিউডে একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহল ও ভক্তদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 10, 2025, 10:30 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত প্রফেশনাল বডিবিল্ডার ও অভিনেতা বরিন্দর সিং ঘুমন। বৃহস্পতিবার তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছেন বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার।  

বরিন্দরের ম্যানেজার যদবিন্দর সিং জানান, তিনি কাঁধে তীব্র ব্যথা অনুভব করায় অমৃতসরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন। জলন্ধরে সাংবাদিকদের তাঁর ভাতিজা অমানজোত সিং ঘুমন বলেন, ওই হাসপাতালেই সন্ধ্যেবেলা তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

সলমান খানের সহ-অভিনেতা:
৪১ বছর বয়সী বরিন্দর সিং ঘুমন ২০২৩ সালে সলমান খানের সঙ্গে ‘টাইগার ৩’ ছবিতে কাজ করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি বিশেষ পরিচিত লাভ করেন। বরিন্দুর বলিউডে আরও ছবিতে অভিনয় করেন- ‘Roar: Tigers of Sundarbans’ (২০১৪), ‘Marjaavan’ (২০১৯) এবং পঞ্জাবি ছবি ‘Kabaddi Once Again’ (২০১২)-তে।

কে এই বরিন্দর সিং ঘুমন?
৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা এই বডিবিল্ডার ২০০৯ সালে Mr India খেতাব জিতেছিলেন এবং Mr Asia প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। পঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলার বাসিন্দা বরিন্দর বর্তমানে জলন্ধর শহরে থাকতেন এবং সেখানেই তাঁর নিজস্ব জিম ছিল। শুধু তাই নয়, বরিন্দর বিশ্বের প্রথম নিরামিষাশী বডিবিল্ডার ছিলেন। ইনস্টাগ্রামে নিয়মিত শরীরচর্চার ভিডিয়ো শেয়ার করতেন।

শরীরচর্চার পাশাপাশি বরিন্দর ২০২৭ সালের পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। বরিন্দরের আকস্মিক মৃত্যুতে পঞ্জাবের বহু রাজনীতিবিদ সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেছেন।

কংগ্রেস এমপি ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখজিন্দর সিং রণধাওয়া বলেন: 'পঞ্জাবের বিখ্যাত বডিবিল্ডার ও অভিনেতা বরিন্দর ঘুমনের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনে আমি মর্মাহত। তাঁর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা ও প্রতিভার মাধ্যমে তিনি পঞ্জাবের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। ঈশ্বর তাঁকে চিরশান্তি দিন এবং তাঁর পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দিন।'

