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ভগবান আমাকে এভাবেই বানিয়েছেন! সংস্কৃতি 'নষ্টের' অভিযোগে প্রকাশ্যে গুলিতে ঝাঁঝরা জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরকে

প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুন মেকআপ আর্টিস্ট ও এলজিবিটিকিউ+ ইনফ্লুয়েন্সার ম্যাড সান্ধুকে। পঞ্জাবের সংস্কৃতি নষ্ট করার অভিযোগ তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খুনের দায় স্বীকার করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে গত বছর খুন হওয়া আর এক ইনফ্লুয়েন্সার কমল কউরের ঘটনার মিল পাওয়া যাচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 04, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 11:54 AM IST
ভগবান আমাকে এভাবেই বানিয়েছেন! সংস্কৃতি 'নষ্টের' অভিযোগে প্রকাশ্যে গুলিতে ঝাঁঝরা জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরকে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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