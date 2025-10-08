Punjabi singer Rajvir Jawanda death: মাত্র ৩৫-এ সব শেষ! ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক রাজবীর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 8, 2025, 05:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত জনপ্রিয় পঞ্জাবি গায়ক ও অভিনেতা রাজবীর জাওয়ান্দা। গত মাসের শেষের দিকে হিমাচল প্রদেশের বদ্দির কাছে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। প্রায় দু'সপ্তাহ হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর বুধবার মাত্র ৩৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পঞ্জাবি সংগীত ও চলচ্চিত্র জগৎ এবং তাঁর অনুরাগীরা।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজবীর জাওয়ান্দা তাঁর বাইকে চড়ে সিমলার দিকে যাচ্ছিলেন। হিমাচল প্রদেশের সোলান জেলার বদ্দি এলাকায় বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারালে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় তিনি মাথা ও মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত পান। তাঁকে দ্রুত নিকটবর্তী একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে একবার তাঁর কার্ডিয়াক অ্যারেস্টও হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে মোহালির ফর্টিস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার এবং নিউরোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তাঁকে ভেন্টিলেটর ও লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

দুই সপ্তাহ ধরে চিকিৎসকরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তাঁর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। অবশেষে বুধবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পঞ্জাবের বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যেমন পঞ্জাবের বিধায়ক প্রতাপ সিং বাজওয়া এবং বিজেপি পঞ্জাবের সহ-সভাপতি ফতেহ জং সিং বাজওয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করে তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

লুধিয়ানার জাগরাঁও-এর পোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করা রাজবীর সমসাময়িক পঞ্জাবি সংগীতের এক অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয় গানের সংখ্যা অসংখ্য। এই গানগুলি পঞ্জাব-সহ বিশ্বজুড়ে প্রবাসী পঞ্জাবীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সঙ্গীতের পাশাপাশি তিনি অভিনয় জগতেও ছাপ রেখেছিলেন। 'সুবেদার যোগিন্দর সিং' (২০১৮), 'জিন্দ জান' এবং 'মিন্ডো তাসীলারনি' (২০১৯)-এর মতো পঞ্জাবি ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে ভক্ত ও সহকর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। 

 

