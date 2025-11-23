Harman Sidhu Death: ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মাত্র ৩৭-এই বেঘোরে প্রাণ হারালেন জনপ্রিয় গায়ক! শেষ পোস্টে আবেগের ঝড় নেটপাড়ায়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Harman Sidhu died in a road accident: পঞ্জাবি গায়ক হরমন সিধু শনিবার পটিয়ালা থেকে মানসা যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৭ বছর বয়সে প্রাণ হারান। মৃত্যুর পরদিনই তাঁর শেষ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়েছে।

রজত মণ্ডল | Nov 23, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্জাবি সংগীত জগতের জনপ্রিয় গায়ক হরমন সিধু শনিবার এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে জীবন থেমে গেল তাঁর। পটিয়ালা থেকে মানসা ফেরার পথে রাতের দিকে তাঁর গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয় এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পরে দেহ মানসা সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনও অজানা।

মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর দুটি নতুন গান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, যা এই মাসেই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। শুটিং শেষ করে নিজ গ্রাম খিয়ালায় ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি আর ফিরলেন না। 

মৃত্যুর ঠিক পরের দিনই, মেয়েকে নিয়ে তাঁর করা শেষ পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ভিডিয়োতে দেখা যায়, এক হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর ছোট্ট মেয়েকে ফুল দিচ্ছেন হারমান। বাবা-মেয়ের এই স্নেহময় মুহূর্ত এখন সকলকে আরও ব্যথিত করছে। বছর খানেক আগে বাবাকে হারানোর পর এবার হারমানের পরিবারে শুধু তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও ছোট মেয়েক। 

‘পেপর তে পেয়ার’ গান দিয়ে জনপ্রিয়তা পান হারমান সিধু। স্টেজ পারফরম্যান্সে তাঁর ছিল বিপুল ভক্তসমাজ। মিস পূজার সঙ্গে একাধিক অ্যালবামে কাজ করে আরও পরিচিতি পান তিনি। তাঁর আরও পরিচিত গানগুলোর মধ্যে রয়েছে-‘কোই চক্কর নাই’, ‘বেবে বাপু’, ‘বাব্বর শের’, ‘মুলতান ভিএস রাশিয়া’।

তবে সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সংগ্রামও ছিল। ২০১৮ সালে তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মাদকসহ গ্রেপ্তার হন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে ছয়-সাত মাস ধরে তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন এবং দিল্লিভিত্তিক এক নাইজেরিয়ান নাগরিকের কাছ থেকে কম দামে মাদক কিনতেন।

মাত্র দুই মাসের মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্জাবি সংগীতশিল্পীর মৃত্যু এটি-এর আগে ৮ অক্টোবর দুর্ঘটনায় মারা যান ৩৫ বছর বয়সী রাজবীর জাওয়ান্ধা।

গায়কের মৃত্যুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্ত, সহকর্মী ও বন্ধুরা শোকবার্তা জানাচ্ছেন। রঙিন স্টেজ পারফরম্যান্স, শক্তিশালী উপস্থিতি ও সংগীতের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা চিরদিন মনে রাখবেন অনুরাগীরা। তাঁর সুর বেঁচে থাকবে ভক্তদের হৃদয়ে।

