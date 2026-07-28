'তবু মনে রেখো' থেকে 'তুঝসে নারাজ'! একই মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ও গুলজার, মায়াবী সন্ধ্যায় ‘দুই তারার দোতারা’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় তিলোত্তমার সংস্কৃতিপ্রেমীদের জন্য হাজির হয়েছিল এক মায়াবী অনুভূতির রাত। রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে উদযাপিত হল "দুই তারার দোতারা"— যেখানে একই মঞ্চে ও মোহনায় এসে মিলেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টি এবং প্রখ্যাত গীতিকার-কবি গুলজারের সংবেদনশীল লেখনী। খুকুমণি নিবেদিত ও বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন আয়োজিত এই অন্যধারার অনুষ্ঠানে সুর, কথা আর কবিতার মেলবন্ধনে মুগ্ধ হলেন শ্রোতারা।
এক নজরে অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব
অনুষ্ঠানের নাম দুই তারার দোতারা। যার আয়োজক ও নিবেদন, বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন ও খুকুমণি। অনুষ্ঠান ও কাব্য-সংকলনের পেছনে ছিলেন সরোজ দরবার এবং মঞ্চ ভাবনায় ছিলেন সৌম্য সরকার। খুকুমণির পক্ষে শিল্পীদের মঞ্চে সম্মান জানান অরিত্র রায়চৌধুরী ও রিয়া রায়চৌধুরী। পুরো অনুষ্ঠানটির চমৎকার সূত্রধরের ভূমিকায় ছিলেন আরজে অরিজিৎ এবং কবিতার আবহে ছিলেন রাজা দাস।
শিল্পীদের কন্ঠে কালজয়ী গান
বর্ষার এই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গান আর গুলজারের কালজয়ী সৃষ্টি তুলে ধরেন শহরের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীরা। শ্রাবণী সেনের গলায় শোনা যাবে রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি ‘তবু মনে রেখো’, রূপঙ্কর বাগচী গাইবেন গুলজারের বিখ্যাত গান ‘তুঝসে নারাজ নেহি জিন্দেগি’, মনোময় ভট্টাচার্য পরিবেশন করবেন কালজয়ী সুর ‘আনেওয়ালা পল জানেওয়ালা হ্যায়’, মেখলা দাশগুপ্তর উপস্থাপনা মেলোডিয়াস গান ‘ছোটি সি কাহানি সে’। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য: বর্ষার আবহ গান ‘ফিরসে আইয়ো বাদরা বিদেশী’। এছাড়াও সুরের ধারায় অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করেন বিশিষ্ট শিল্পী অরুণাশীষ রায়। রবীন্দ্র সদনের ভরপুর প্রেক্ষাগৃহে গান, কবিতা আর আবেগের চাদরে মোড়া এই সন্ধ্যেটি কলকাতার গানপ্রেমীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেল।
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