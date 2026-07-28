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'তবু মনে রেখো' থেকে 'তুঝসে নারাজ'! একই মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ও গুলজার, মায়াবী সন্ধ্যায় ‘দুই তারার দোতারা’

বৃষ্টির সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে খুকুমণি নিবেদিত ও বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন আয়োজিত "দুই তারার দোতারা" অনুষ্ঠানে উদযাপিত হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুলজারের অমর সৃষ্টি। শ্রাবণী সেন, রূপঙ্কর বাগচী, মনোময় ভট্টাচার্যদের গান এবং কবিতা ও সঞ্চালনার মাধ্যমে রবি-গুলজারের সুর ও কথার মেলবন্ধন মেতে উঠেছিল তিলোত্তমার সংস্কৃতিপ্রেমীদের মন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 28, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:34 PM IST
'তবু মনে রেখো' থেকে 'তুঝসে নারাজ'! একই মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ও গুলজার, মায়াবী সন্ধ্যায় ‘দুই তারার দোতারা’
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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