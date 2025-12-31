Rachna Banerjee: 'আমার বাবাকে অনেকেই বলত, এই রবীন্দ্রনাথ এদিকে আয়! তার মানে তো কবিগুরুকে তুইতোকারি নয়, বাবার নামটাই...'

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rachna Banerjee on Hok Kolorob Controversy: রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত আগামী ছবি 'হোক কলরব'-এর টিজার মুক্তি পাওয়ার পরেই শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের একটি সংলাপ ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী ও হুগলীর সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন...

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 31, 2025, 08:04 PM IST
বিধান সরকার: রাজ চক্রবর্তীর (Raj Chakraborty) আগামী ছবি হোক কলরবের (Hok Kolorob) সংলাপ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে । বুধবার এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী ও হুগলীর সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন,'উনি চাইলে অন্য নাম রাখতে পারতেন,সচেতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে এসবের থেকে জীবনে অনেক জিনিস নিয়ে ভাবার আছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে'। 

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,'এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ একটু উনিশ বিশ হলেই মানুষ সেটাকে ইস্যু করে নেয়। এরকম নাম হয়তো আগে অনেক ব্যবহার হয়েছে তখন তো সোশ্যাল মিডিয়া এত স্ট্রং ছিল না। আমার বাবার নাম রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আমি তাঁর মেয়ে রচনা ব্যানার্জি। অনেকে বলত, এই রবীন্দ্রনাথ এদিকে আয়। তাহলে যদি বলেন যে তুইতোকারি করা হল, সেটা তো নয়। আমার বাবার নাম সেটা। উনিও হয়তো তাই সেইভাবে নামটা রেখেছেন ক্ষুদিরাম চাকি। এখন অনেকে হয়তো ভাবছেন একজন বিশিষ্ট মানুষের নাম এভাবে রাখা হয়েছে। এর থেকেও আমাদের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত ভাবা উচিত। এসব জিনিস নিয়ে আলোচনা না করলেই বোধ হয় ভালো হয়। এ বিষয়ে ওনার সচেতন হওয়া উচিত। উনি চাইলে অন্য নাম রাখতে পারতেন। কিন্তু মানুষ মাত্রই তো ভুল হয় সেটা হয়তো ওঁর ক্ষেত্রে হয়েছে।

রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত আগামী ছবি 'হোক কলরব'-এর টিজার মুক্তি পাওয়ার পরেই শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের একটি সংলাপ ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে ছবিতে শাশ্বত অভিনীত পুলিশ অফিসারের নাম এবং তাঁর বলা একটি বিশেষ ডায়লগ। ছবিতে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় একজন আইপিএস অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যাঁর নাম 'ক্ষুদিরাম চাকী'। টিজারের একটি দৃশ্যে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "নমস্কার, আমি ক্ষুদিরাম চাকী। না, আমি ঝুলি না, ঝোলাই!"। টিজার প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেন এবং ইতিহাসের অনুরাগী অনেকেরই দাবি, এই সংলাপের মাধ্যমে ভারতের অগ্নিযুগের দুই মহান বিপ্লবী— ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী-কে ব্যঙ্গ বা অসম্মান করা হয়েছে। 

মঙ্গলবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আমার ছবির নাম 'হোক কলরব' যেটা ২৩শে জানুয়ারি ২০২৬-এ রিলিজ করবে। তার একটা টিজার রিলিজ করেছে যেখানে আমাদের প্রধান চরিত্র শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় একজন পুলিস অফিসার, তাঁর নাম হচ্ছে ক্ষুদিরাম চাকী। তাঁর মুখে একটা ডায়লগ আছে— 'আমি ঝুলি না, ঝোলাই'। এটা নিয়েই কিছু মানুষ বিতর্ক শুরু করেছে। প্রথমদিন থেকে আমি ফলো করছিলাম, এটা বিজেপি আইটি সেলের কাজ। যারা ক্ষুদিরাম বসুর সঙ্গে বা প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে আমাদের ক্ষুদিরাম চাকী মানে প্রোটাগনিস্টকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যাতে মনে হয় যে বাঙালি সেন্টিমেন্টে কোথাও আমি আঘাত করতে চেয়েছি"।

