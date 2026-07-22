/‘আমৃত্যু আগলে রাখব!’ জল্পনা শেষ করে শেহনাজ গিলের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সিলমোহর রাঘবের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি নিজের জন্মদিনের পার্টির একটি ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে চর্চায় অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পী রাঘব জুয়াল। ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, পার্টি থেকে বেরোনোর সময় ছবি তোলার জন্য পাপারাজ্জি ও অনুরাগীদের প্রচণ্ড ভিড় জমে যায় শেহনাজ গিলের চারপাশে। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে শেহনাজকে আগলে বের করে নিয়ে যান রাঘব। এই ঘটনার পর থেকেই তাঁদের প্রেম ও সম্পর্কের জল্পনা নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করে। এবার সেই ভাইরাল ভিডিয়ো ও শেহনাজকে রক্ষা করার ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন রাঘব নিজেই।
‘যে কোনও মহিলার সুরক্ষায় আমি এগিয়ে আসব’
এক সাক্ষাৎকারে রাঘব পরিষ্কার জানান, শেহনাজকে বাঁচানো বা আগলে রাখা তাঁর স্বভাবজাত দায়িত্ববোধ থেকেই এসেছে। রাঘব বলেন, "আমার বাবা-মা আমাকে একজন সঠিক মানুষ হিসেবে বড় করেছেন। আমার সঙ্গে সেদিন শেহনাজ না থেকে অন্য যে কোনও মহিলা, এমনকী আপনিও যদি থাকতেন এবং একদল পুরুষ যদি আপনাদের ওপর এভাবে ছেঁকে ধরত, তবে প্রয়োজন পড়লে আমি কড়া পদক্ষেপ নিয়ে ঘুষি চালাতেও পিছপা হতাম না। আমার লালন-পালনই এভাবে হয়েছে। বন্ধুদের, পরিবারকে এবং আমার সঙ্গে থাকা যে কোনও মহিলাকে আমৃত্যু রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।" তিনি আরও যোগ করেন, এই ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি নিজের 'স্টার ইমেজ' বা ভাবমূর্তির কথা একদমই ভাবেন না। নিজের ভেতরের পুরুষালি শক্তিকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করাই তাঁর শিক্ষা বলে জানান তিনি।
‘রাঘব আমার খুব ভালো বন্ধু’: শেহনাজ গিল
অন্যদিকে, তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শেহনাজ গিল তা সরাসরি এড়িয়ে যান। তিনি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করে জানান, রাঘব তাঁর অত্যন্ত কাছের একজন বন্ধু। শেহনাজ অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেন, "কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না প্লিজ। আমার বন্ধুর নতুন ছবি আসছে, আপনারা সবাই সেটা দেখুন ও ওকে সাপোর্ট করুন। রাঘব আমার খুব ভালো বন্ধু, ওর ছবিটা সফল হওয়াটা খুব দরকার।" উল্লেখ্য, সলমান খানের ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করার পর থেকেই রাঘব ও শেহনাজের প্রেমের গুঞ্জন ছড়ায়। কাজের ক্ষেত্রে রাঘব জুয়ালকে পরবর্তীতে দেখা যাবে তাঁর নতুন ছবি ‘ভাই তেরা স্টার হাই’-এ।
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