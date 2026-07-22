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‘আমৃত্যু আগলে রাখব!’ জল্পনা শেষ করে শেহনাজ গিলের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সিলমোহর রাঘবের?

Shehnaaz Gill Raghav Juyal: দিন কয়েক আগে মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে বসেছিল ‘ব্যাডস অফ বলিউড’ খ্যাত অভিনেতা রাঘবের জন্মদিনের আসর। যে পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখপুত্র নিজেও। পার্টিশেষে হোটেল থেকে বেরনোর সময়ে যে দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়, তাতেই শেহনাজের প্রেমের গুঞ্জনের পালে হাওয়া লেগেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 22, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:41 PM IST
‘আমৃত্যু আগলে রাখব!’ জল্পনা শেষ করে শেহনাজ গিলের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সিলমোহর রাঘবের?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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