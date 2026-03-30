  • Rahul Arunoday Banerjee Death: মৃত্যুর পর নিজেকে বেশ রাজকীয় লাগছে আমার, ৪২ তো যাওয়ার বয়সও না: ২০১৮ সালেই নিজের শেষ সময়ের কথা লিখে রেখেছিলেন রাহুল

Rahul Arunoday Banerjee Death: মৃত্যুর পর নিজেকে বেশ রাজকীয় লাগছে আমার, ৪২ তো যাওয়ার বয়সও না: ২০১৮ সালেই নিজের শেষ সময়ের কথা লিখে রেখেছিলেন রাহুল

কেরিয়ারের শুরুতেই 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা দিয়ে রাতারাতি সুপারস্টার হয়ে ওঠা, আর তারপর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলে একজন প্রকৃত 'অভিনেতা' হয়ে ওঠার লড়াই—এই বিবর্তনই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা (Unparallel) করেছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 30, 2026, 09:27 PM IST
Rahul Arunoday Banerjee Death: মৃত্যুর পর নিজেকে বেশ রাজকীয় লাগছে আমার, ৪২ তো যাওয়ার বয়সও না: ২০১৮ সালেই নিজের শেষ সময়ের কথা লিখে রেখেছিলেন রাহুল
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্য়ায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড আজ স্তব্ধ। বিজয়গড়ের গলিতে উপচে পড়া ভিড়, কিন্তু সেই চিরচেনা হাসিটা আজ নিথর। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেতা, লেখক ও নাট্যব্যক্তিত্ব রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার রাতের বিষণ্ণতা সোমবার সকালেও কাটেনি; টলিউডের তারকা থেকে শুরু করে পাড়ার সাধারণ মানুষ—সবার চোখেই জল। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার আগে তাঁর মরদেহ যখন বিজয়গড়ের বাড়িতে ছিল, তখন প্রিয় ‘বাবিন’-কে শেষ দেখা দেখতে রাস্তার দু'ধারে মানুষের ভিড় ছিল দেখার মতো।

কেরিয়ারের শুরুতেই 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর মতো ব্লকবাস্টার সিনেমা দিয়ে রাতারাতি সুপারস্টার হয়ে ওঠা, আর তারপর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলে একজন প্রকৃত 'অভিনেতা' হয়ে ওঠার লড়াই—এই বিবর্তনই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা (Unparallel) করেছিল। সিনেমা, ধারাবাহিক, নাটক থেকে যাত্রা—অভিনয়ের প্রতিটি মাধ্যমে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই যাত্রার এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তা ছিল কল্পনাতীত।

নিজের মৃত্যুর পাণ্ডুলিপি কি নিজেই লিখে গিয়েছিলেন রাহুল?

২০১৮-র সেই লেখা: পূর্বাভাস নাকি ভবিতব্য?

রাহুলের প্রয়াণের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে ২০১৮ সালে 'আর্টিস্ট ফোরাম'-এর ‘বাতায়ন’ পত্রিকায় লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধের নাম ছিল ‘বান্ধবীরা’। সেই লেখার ছত্রে ছত্রে রাহুল যেন নিজের মৃত্যুকে চাক্ষুষ করেছিলেন। আজ তা পড়তে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে পাঠকদের। রাহুল লিখেছিলেন:

'মৃত্যুর পর নিজেকে বেশ রাজকীয় লাগছে আমার। এমনিতেই মৃত্যুটা বেমক্কা হয়েছে... বিয়াল্লিশ তো যাবার বয়স নয়…'

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেই লেখায় তিনি জলে ডুবে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। আজ ওড়িশার তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে ঠিক সেই জলেই প্রাণ হারালেন তিনি। কল্পনার কালি আর বাস্তবের রক্ত যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এই প্রবন্ধের অলঙ্করণ করেছিলেন শিল্পী কলুদা, তিনিও আজ হতবাক। শব্দে বেঁচে থাকা এই মানুষটা কি তবে কয়েক বছর আগেই নিজের শেষযাত্রার পাণ্ডুলিপি লিখে গিয়েছিলেন?

আরও পড়ুন: Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: সাগরে শেষ, চু্ল্লিতে ছাই: রাহুল-বিদায়ে অগুনতি ভেজা চোখে লেখা- যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল

তিনটি মৃত্যু ও এক বিষণ্ণ সুতো

রাহুলের এই মর্মান্তিক পরিণতি ফিরিয়ে আনছে সত্তরের দশকের কালজয়ী অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর স্মৃতি। তিনিও প্রাণ হারিয়েছিলেন শুটিং চলাকালীন জলে ডুবেই। আরও এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনুরাগীরা—রাহুলের কেরিয়ারের মাইলফলক ছবি ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এর সেই আইকনিক গান ‘পিয়া রে’-র গায়ক জুবিন গর্গও আজ নেই, তিনিও সমুদ্রেই তলিয়ে গিয়েছিলেন। তিন শিল্পীর এই একই পরিণতির সমাপতন টলিউড তথা শিল্পমহলকে এক গভীর শূন্যতায় আচ্ছন্ন করেছে।

ঘনীভূত রহস্য ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

রাহুলের মৃত্যু কি স্রেফ দুর্ঘটনা, নাকি গাফিলতি? ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রাহুলের ফুসফুসে অত্যধিক পরিমাণে বালি ঢুকে তা আকারে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ জলের নিচে আটকে না থাকলে ফুসফুসের এই অবস্থা হওয়া অসম্ভব। এখান থেকেই উঠছে একগুচ্ছ প্রশ্ন:

১. সমুদ্রের জলে শুটিংয়ের জন্য ওড়িশা পুলিশের থেকে কেন আগাম অনুমতি নেওয়া হয়নি?
২. শুটিং ইউনিটে কি পর্যাপ্ত লাইফগার্ড বা নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না?
৩. উত্তাল সমুদ্রের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কেন রাহুলকে জলে নামানো হল?

আরও পড়ুন: Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: 'দাদা সাঁতার জানতেন', শেষমুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল? জানালেন রাহুলের ১৬ বছরের ছায়াসঙ্গী বাবলু 

রবিবার তালসারির সমুদ্রতটে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে দানা বাঁধছে রহস্য। প্রাথমিক খবরে প্যাকআপের কথা শোনা গেলেও, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে শ্যুটিংয়ের পোশাকেই অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রর হাত ধরে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছিলেন রাহুল। শ্বেতা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেও রক্ষা পান, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই উত্তাল নোনা জলে তলিয়ে যান রাহুল।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এই মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্নের পাহাড় খাড়া করেছে। দীর্ঘক্ষণ জলের নিচে না থাকলে ফুসফুস, পাকস্থলী ও শ্বাসনালীতে এতটা বালি ও জল ঢোকা সম্ভব নয় বলে মত চিকিৎসকদের। তবে কি উদ্ধারকাজে অনেকটা দেরি হয়েছিল? শ্যুটিং ইউনিটে কি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বা লাইফগার্ড ছিল না? সুদীপ্তা চক্রবর্তী, বিদীপ্তা চক্রবর্তী ও চৈতি ঘোষালের মতো সহকর্মীরা ইতিমধ্যেই সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলেছেন। অনুমতিহীন শ্যুটিং আর নিরাপত্তার অভাব—এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েই কি অকালে ঝরে গেল এক প্রতিভাবান নক্ষত্র? উত্তর খুঁজছে পুলিস।

আরও পড়ুন: Rahul Arunoday Banerjee Post Mortem Report: ফুসফুস ফুলে দ্বিগুণ, ভিতরে জমেছে বালি: রাহুলের ভয়ংকর শেষ সময়ের আভাস পোস্টমর্টেমে

ওড়িশা পুলিস ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। ইউনিটের সদস্য ও স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো তদন্তই তো আর রাহুলকে ফিরিয়ে আনবে না। শব্দ নিয়ে খেলা করা সেই সহজ মানুষটি আজ সাদা কাগজের অক্ষরে চিরকালের মতো মিশে গেলেন। জীবনের চিত্রনাট্য হয়তো এভাবেই অকাল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে প্রশ্ন থেকে যায় অনেক, কিন্তু উত্তর দেওয়ার মানুষটি হারিয়ে যায় চিরতরে।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

