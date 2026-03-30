Rahul Arunoday Banerjee Death: 'তোর ছেলেটাকে দেখতে পেয়েও কাছে টানতে পারছিস না, এটা ভাবলেই আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠছে'

Rahul Arunoday Banerjee Death: 'তোর ছেলেটাকে দেখতে পেয়েও কাছে টানতে পারছিস না, এটা ভাবলেই আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠছে'
Rahul Arunoday Banerjee Death: দীর্ঘ ২১ বছরের সহকর্মী ভেঙে পড়লেন অভিনেতার প্রয়াণে। ফেসবুক পোস্টে চোখ ভেজালেন সতীর্থ। বোঝাই যাচ্ছে লিখতে গিয়ে তাঁর গলা ধরে আসছিল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় শুধু একটাই মুখ, ফিডে সাদা-কালো ছবিটা বারবার ভেসে উঠছে। এখনও কারোর বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় (Rahul Arunoday Banerjee Death) আর এই পৃথিবীতে নেই। নাট্যদুনিয়া থেকে টলিপাড়া হয়ে সাধারণ থেকে সেলেব। যেন শোকের সাগরে তলিয়ে যাওয়া। এই রাহুলের সঙ্গেই দীর্ঘ ২১ বছর কাজ করেছেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় (Bhaswar Chatterjee)। ফেসবুকে রাহুলের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছেন টেলি সিরিয়াল ও সিনেমার চেনা মুখ ভাস্বর। তাঁর পোস্ট যে কোনও মানুষেরই চোখে জল আনবে।
আরও পড়ুন: পুলিসের হাতে শ্যুটিঙের ফুটেজ, গোটা ইউনিটের সামনেই জলে তলিয়ে গেলেন রাহুল
ভাস্বরের ফেসবুক পোস্ট হুবহু তুলে ধরা হল
'কথা ছিল এই ছবিটা post করবো আর লিখব from one Ajit to another...কিন্তু সেটা যে এভাবে post করতে হবে ভাবিনি রে। তুই নেই মেনে নিতে অনেকদিন লাগবে। সেই রবি ওঝার খেলা তে(2005)একসঙ্গে কাজ, তোর প্রথম বড় break. চোখের সামনে তোর আর প্রিয়াঙ্কার প্রেম হল, খেলা তে তোরা ভাই বোনের ভূমিকায় পার্ট করতিস। চিরদিনই তুমি যে আমার release এর দিন ফোন করে বললি wish me luck.তারপর এই দীর্ঘ একুশ বছর কত কাজ করেছি একসঙ্গে। গীতা llb র সময় আড্ডা হত,বলতিস আমার podcast টা দাঁড়িয়ে গেল জানো। কাজের যা হাল একটা সেকেন্ড option রাখা ভাল। আর তারপর উজান গাঙ্গুলির ছবিতে আমরা দুই ভাই play করলাম।ব্যাস ওই শেষ। ভালো থাকিস রাহুল...কষ্ট কোথায় হচ্ছে জানিস?আত্মার তো মৃত্যু হয়না।সে সব দেখতে পায়,তুইও পাচ্ছিস। তোর ছেলেটাকে দেখতে পেয়েও কাছে টানতে পারছিস না...এটা ভাবলেই আমার ভেতরটা মুচড়ে উঠছে। Rest in peace brother.'
আরও পড়ুন: পুলিসের দাবি বনাম লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ান বনাম প্রোডাকশন টিমের তথ্য: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কেন এত অসঙ্গতি?
রাহুলের মৃত্যুতে দানা বেঁধেছে একাধিক রহস্য
গত ২৯ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই রাহুলের প্রয়াণের খবর নড়িয়ে দিয়েছিল টলিপাড়াকে। দীঘা থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে তালসারিতে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করেগা' র শুটিং করছিলেন রাহুল। সেখানে বোট রাইড করতে গিয়েই রাহুলের মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে বলেই জানা যায়। দেড় ঘণ্টার উপর নিখোঁজ থাকার পরেই অচেতন অবস্থায় রাহুলের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রাহুলের মৃত্যুর পর একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে। শ্যুটিং ইউনিটের সদস্যদের বয়ানে পাহাড়প্রমাণ অমিল এবং পুলিসের হাতে আসা শ্যুটিং ফুটেজ—সব মিলিয়ে রাহুলের মৃত্যুতদন্ত এখন টলিপাড়ার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী প্রযোজক ও পরিচালকের বয়ানেও মিল নেই। রাজ চক্রবর্তীর ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার হাত ধরে, বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করা রাহুল থিয়েটারেও নিজের জাত চিনিয়েছেন। তাঁর লেখার হাতও ছিল তারিফ করার মতো।
