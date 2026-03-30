Rahul Arunoday Banerjee Death: পুলিসের দাবি বনাম লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ান বনাম প্রোডাকশন টিমের তথ্য: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কেন এত অসঙ্গতি?

Rahul Arunoday Banerjee Death: পুলিসের দাবি বনাম লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ান বনাম প্রোডাকশন টিমের তথ্য: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কেন এত অসঙ্গতি?
Rahul Arunoday Banerjee Death Mystery: এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নাকি চূড়ান্ত গাফিলতি? অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিপাড়া। কিন্তু কেন মিলছে না প্রযোজক ও পরিচালকের বয়ান? কেনই বা ছিল না শ্যুটিংয়ের অনুমতি? রাহুলের মৃত্যুতে দানা বাঁধছে হাজারো প্রশ্ন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবাসরীয় সন্ধে হয়ে উঠল শোকময়। আচমকা যেন বাজ ভেঙে পড়ল গোটা টলিউডের মাথায়। চারিদিকে শুধু স্বজনহারা কান্নায় ভরে উঠল টলিপাড়া। দীঘার তালসারির সমুদ্রসৈকতে শ্যুটিং করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু ঘটে বাংলা সিনেমা-ধারাবাহিক-মঞ্চের অন্যতম বলিষ্ঠ অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মাত্র ৪২ বছরেই সব শেষ। কিন্তু ঠিক কী কারণে মৃত্যু? উঠে আসছে একাধিক কারণ। বয়ান মিলছে না পুলিস, প্রত্যক্ষদর্শী, প্রোডাকশন টিমের। কেন এত অসঙ্গতি? প্রশ্ন উঠছে টলিপাড়ার অন্দরে।
আরও পড়ুন- Rahul Arunoday Banerjee Death: টলিপাড়ায় আচমকাই শোকের ছায়া, জলে ডুবে মৃত্যু অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুলিস সূত্রে দাবি জলে শ্যুটিং করার পারমিশন ছিল না। এক সূত্রের দাবি, পুলিসের কাছে যখন ফোন আসে, তখন জানানো হয় যে কেউ বোট থেকে পড়ে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছেন। সেই সময় পুলিস পৌঁছায় বোট নিয়ে। দীর্ঘক্ষণের খোঁজের পরে উদ্ধার হয় অভিনেতার দেহ। কারোর মতে তল্লাশি চলে দেড় ঘণ্টা তো কেউ জানান অভিনেতা নিখোঁজ ছিলেন তিন ঘণ্টা। প্রোডাকশনের টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে হাঁটু জলে চলছিল শ্যুটিং। সেখানেই জোয়ারে পড়ে যান অভিনেতা। টেকনিশিয়ানরাই তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁদের দাবি চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উদ্ধার কাজ হয়। সেই সময় জীবিত ছিলেন অভিনেতা। দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
সিরিয়ালের প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে চিত্রনাট্যে নাকি সমুদ্রের জলের কোনো দৃশ্যই ছিল না। লীনার বয়ান অনুযায়ী, ‘এমন পরিস্থিতিতে কেউ ভালো থাকে কীভাবে? স্ক্রিপ্টে গভীর জলের কোনও সিন ছিল না। আমি শুনেছি অনেকেই ওকে জলে নামতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু ও কারও কথা শোনেনি। অনেকেই তখন গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না, এই মুহূর্তে আর কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই।’
পরিচালক শুভাশিস মণ্ডল জানান, ড্রোন ক্যামেরায় হিরো-হিরোইনের জলকেলির দৃশ্য চলছিল। হাঁটু জলে চলছিল শ্যুটিং। হঠাৎ করেই নাকি শ্বেতার হাত রাহুল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সেখানে নাকি ইউনিটের ৩০-৪০ জন ছিল। ওরা এগোলে ইউনিট মেম্বারের অনেকেই এগিয়ে যায়। সমুদ্রে এগিয়ে গেলে রাহুল-শ্বেতা নাকি জলে ভারসাম্য হারায়। সঙ্গে সঙ্গেই নাকি দুজনকে উদ্ধার করা হয়, দাবি পরিচালকের। পরিচালকের কথায়, বোটে নয়, সৈকতের কাছেই শ্যুটিং চলছিল। তিনি বলেন, সমুদ্রের জল খেয়ে ফেলেছিলেন রাহুল। পারে ফেরার পরও নাকি জ্ঞান ছিল রাহুলের। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।
আরও পড়ুন- Rahul Arunoday Banerjee Death: 'আমাদের একটু সময় দিন', রাহুলকে হারিয়ে পোস্টে আবেদন প্রিয়াঙ্কার
প্রোডাকশন ম্যানেজার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বলেন, ‘তখন শুটিং প্যাকআপ হয়ে গিয়েছিল। ৫টা-সাড়ে ৫টা বাজে (সন্ধ্যা) তখন। ঘড়ি দেখার সময় ছিল না তখন আর। শিল্পীদের ছেড়ে দিচ্ছিলাম এক এক করে। অম্বরীশদা (ভট্টাচার্য), ভাস্করদার (বন্দ্য়োপাধ্যায়) গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তখনই ফোন আসে আমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সৈকতে পৌঁছোই আমি। ওকে গাড়িতে তোলার পর আমি সামনে উঠলাম। লাল কাপড় নাড়াতে নাড়াতে হাসপাতাল পৌঁছোই। শহরে ঢোকার পর থেকেই যানজটের জন্য দেরি হয়ে যায়। রাস্তায় যেতে যেতে রাহুলের বুকে হাত বোলাচ্ছিল আমাদেরই টেকনিশিয়ানরা। যদি বাঁচানো যায়, সেই আশায়। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিল রাহুল। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই সম্ভবত হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন রাহুল। ওই ২০-২২ মিনিটের মধ্যেই মারা যান তিনি'।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন, 'শুনলাম শ্যুটিং হচ্ছে, তাই দাঁড়িয়ে যাই। সারাদিনই ওঁরা শ্যুটিং করছিলেন। মাঝে মাঝে বিরতি নিচ্ছিলেন। আমরা নায়ককে দেখেছি, চেয়ারে বসে থাকতে। গল্প করছিলেন। তারপরে আমরা একটু অটো স্ট্যান্ডের ওইদিকে গিয়েছিলাম। তারপরেই হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসি। শুনলাম, নায়ককে পাওয়া যাচ্ছে না। জলে তলিয়ে গিয়েছেন। খোঁজ চলছে। প্রায় ঘণ্টা ২ পরে খুঁজে পাওয়া যায়। এরপরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে। অনেকক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়নি ওঁকে, তেমনটাই শুনলাম।' এর আগে, একজন শ্যুটিং ক্রু দাবি করেছিলেন, রাহুলকে জল থেকে তোলার পরে, লাল কাপড় ওড়াতে ওড়াতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রাস্তায় যানজট থাকার ফলে কিছুটা দেরি হয়ে যায়। ফলে কিছুটা দেরি হয়ে যায়।
বয়ানে রয়েছে একাধিক অসঙ্গতি। ইতোমধ্যেই উদ্ধার ও চিকিৎসায় গাফিলতির একাধিক অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম খ্যাতনামা প্রোডাকশন ইউনিট। সেই প্রোডাকশন হাউসের প্রধান বলছেন জলের মধ্যে শ্যুটিং ব্যাপারটাই পরিকল্পনা বহির্ভূত। পেশাদার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। তারা এটুকু জানেন না যে ভিন রাজ্যের সৈকতে ড্রোন উড়িয়ে শুটিং করতে গেলে লিখিত অনুমতি লাগে? ইউনিট জলে নেমে শ্যুট করছে। অথচ কোনো প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী নেই! সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স নেই! সিপিআর জানেন এরকম কেউ নেই?
আরও পড়ুন- Popular Actor Death: গোটা পরিবারকে হারিয়েছেন আগেই, অবসাদের লড়াই থামল ৪৪-এ: বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় অভিনেতার দেহ
একজন বলিষ্ঠ অভিনেতার এভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না তাঁর সহকর্মীরা। অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র থেকে শুরু করে পরিচালক পারমিত মুন্সী—সকলেই এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকেও সুরক্ষা বিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। শ্যুটিং স্পটে লাইফ গার্ড বা পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট ছিল কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গেছে। রাহুলের প্রয়াণ কেবল একজন অভিনেতার মৃত্যু নয়, বরং আউটডোর শ্যুটিংয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তার কঙ্কালসার চেহারাটা আবারও সামনে এনে দিল।
