English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
Rahul Arunoday Banerjee Death: ১৩ মিনিটের রাস্তা যেতে সময় লাগল ৭০ মিনিট? 'আর একটু আগে আনলে বাঁচানো যেত', রাহুলকে নিয়ে আক্ষেপ হাসপাতাল সুপারের

Hospital Super's statement on Rahul Arunoday Banerjee Death: ওড়িশা পুলিস ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের অফিসার বার্তা অনুযায়ী গত রবিবার বিকেল ৫.৩০ ঘটনা ঘটে। কিন্তু দীঘা হাসপাতালে রাহুলকে আনা হয় ৬.৪০ মিনিটে। ৬.৫০ মিনিটে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় অভিনেতাকে। হাসপাতাল সুপার জানাচ্ছেন দেহ পরীক্ষা করে বোঝা যায় হাসপাতাল আনার বেশ কিছুক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে রাহুলের। আগে আনা গেলে বাঁচানো যেত, মত হাসপাতাল সুপারের। তালসারি ঘটনাস্থল থেকে দীঘা হাসপাতালে  দূরত্ব মাত্র ১৩ মিনিট। তাহলে কেন এত দেরি? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 31, 2026, 03:41 PM IST
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পিয়ালি মিত্র: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘিরে রহস্যের মেঘ যেন কিছুতেই কাটছে না। অভিনেতার আকস্মিক প্রয়াণ কি নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে চরম গাফিলতি? ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের বয়ান এবং হাসপাতালের দেওয়া তথ্যের মধ্যে সময়ের যে বিস্তর ফারাক মিলছে, তাতে দানা বাঁধছে গভীর রহস্য। ১৩ মিনিটের পথ পার করতে কেন এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগল, এখন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে টলিউড থেকে দিঘার উপকূলে।

Add Zee News as a Preferred Source

সময়ের গোলকধাঁধা ও প্রশ্নচিহ্ন
পুলিসি রিপোর্ট অনুযায়ী, গত রবিবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ ওড়িশার তালসারিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। অথচ, দিঘা হাসপাতালে রাহুলকে যখন আনা হয়, তখন ঘড়িতে সন্ধে ৬টা ৪০ মিনিট। অর্থাৎ, মাঝখানের ৭০ মিনিট ঠিক কী হয়েছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না। হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত ঘোষণা করা হলেও, প্রাথমিক পরীক্ষায় বোঝা গেছে হাসপাতালে আনার অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুপারের মতে, "আরেকটু আগে আনা গেলে হয়তো অভিনেতাকে বাঁচানো সম্ভব হতো।"

তালসারি থেকে দিঘা হাসপাতালের দূরত্ব মেরেকেটে ১৩ থেকে ১৫ মিনিট। সেখানে ৭০ মিনিট সময় অতিবাহিত হওয়া স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের অবকাশ রাখছে। উদ্ধারকাজে দেরি নাকি যাতায়াতের পথে কোনও বাধা—ঠিক কোন কারণে এই প্রাণঘাতী বিলম্ব?

সুবর্ণরেখার মোহনা: এক মরণফাঁদ
যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা, যা পরে সমুদ্রে মিশেছে। স্থানীয়দের মতে, এই অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক। এখানকার সমুদ্রের চরিত্র আর পাঁচটা সৈকতের মতো নয়। ঢেউয়ের প্রকৃতি এখানে অনিশ্চিত, আর মাটির গঠন কোথাও উঁচু তো কোথাও আচমকা নিচু। জলের নিচে কী আছে, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। 

সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বিষয় হল এখানকার 'চোরাবালি'। এই মরণফাঁদের কারণেই পর্যটকদের এখানে নামতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, সমুদ্র সৈকতের কোনও স্থানীয় মানুষকে শ্যুটিংয়ের আশেপাশে ঘেঁষতে দেয়নি প্রোডাকশন হাউজ। ওড়িশা ও বাংলা, দুইদিকের পুলিসের কাছ থেকেই কোনও শ্য়ুটিংয়ের অনুমতি নেয়নি প্রযোজনা সংস্থা। স্থানীয় নৌকার মাঝিদের দাবি, যখন রাহুলকে তাঁরা ডুবতে দেখেন, নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে যান। তাঁদের দাবি রাহুলকে জল থেকে যখন তোলা হয়, তখনও তাঁর জ্ঞান ছিল। তাহলে কি উদ্ধারের পর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে দেরি হওয়ায় অমূল্য সময় নষ্ট হল?

স্থানীয়দের বয়ান অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কেন পর্যটকদের সেখানে থাকতে দেওয়া হলো বা কেনই বা নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেউ নামল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। টলিউডের এই প্রতিভাবান অভিনেতার মৃত্যু কি শুধুই প্রকৃতির রুদ্ররূপ, নাকি এর পিছনে সময়ের হিসেবে কোনও বড়সড় লুকোচুরি রয়েছে, তা তদন্তসাপেক্ষ।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Rahul Arunoday Banerjee DeathTollywood Actor NewsDigha Hospital StatementTalsari AccidentSubarnarekha River MysteryBengali Actor Death News
পরবর্তী
খবর

Tv Actor Pranab Chatterjee Death: রাহুলের পর ফের অকালমৃত্যু অভিনেতার, মাত্র ৩৩ বছরেই প্রয়াত ছোটপর্দার চেনামুখ প্রণব চট্টোপাধ্যায়
.

পরবর্তী খবর

Mamta Banerjee on Widow Allowance: 'কথা দিলে আমরা কথা রাখি, বৃদ্ধভাতা-বিধবাভাতা আরও বাড...