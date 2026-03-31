  • Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: আমার বাবিন কোথায়? ও কি আর ফিরবে না: রাহুলের অকাল বিদায়ে আকুল মা, ওষুধেও ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না

Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: আমার বাবিন কোথায়? ও কি আর ফিরবে না: রাহুলের অকাল বিদায়ে আকুল মা, ওষুধেও ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না

Rahul Arunadoy Banerjee's mother: দুই দশকের ক্যারিয়ারে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা—সবখানেই তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবির সেই লাজুক কিশোর থেকে আজকের 'ভোলে বাবা পার করেগা'-র জনপ্রিয় অভিনেতা; রাহুলের বিচরণ ছিল সর্বত্র। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 31, 2026, 07:15 PM IST
Actor Rahul Arunoday Banerjee Death: আমার বাবিন কোথায়? ও কি আর ফিরবে না: রাহুলের অকাল বিদায়ে আকুল মা, ওষুধেও ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না
প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণ কেবল চলচ্চিত্র জগৎকে স্তব্ধ করেনি, বরং একটি পরিবারকে ঠেলে দিয়েছে গভীর অন্ধকারের অতল গহ্বরে। বিশেষ করে অভিনেতার মা, যাঁর আদরের 'বাবিন' আর কোনোদিন বাড়ি ফিরবে না—তাঁর বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নিয়ে শোকাতুর গোটা টলিপাড়া।

দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের অনন্যা অ্যাপার্টমেন্ট। এই ঠিকানাতেই অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব থেকে কৈশোর, আর তারপর রূপালি পর্দার তারকা হয়ে ওঠা। পাড়ার মানুষের কাছে তিনি অভিনেতা রাহুল নন, ছিলেন আদরের 'বাবিন'। কিন্তু গত রবিবার তালসারির সমুদ্রতটে ঘটা এক লহমার দুর্ঘটনা সেই চেনা পরিচিত পরিবেশকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। আজ সেই বাড়িতে শুধুই কান্নার রোল আর এক জননীর বুকফাটা আর্তনাদ।

সন্তানহারা মায়ের মর্মান্তিক দশা

ছেলের আকস্মিক মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই রাহুলের মা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। টলিপাড়া সূত্রে খবর, কোনওভাবেই তাঁকে শান্ত করা যাচ্ছে না। দুর্ঘটনার রাত থেকে তিনি বিছানায় শুতে অস্বীকার করছেন, অনবরত এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন আর ছেলেকে খুঁজছেন। অভিনেত্রীদের কথায়, সন্তানহারা মায়ের এই অবস্থা চোখে দেখা যায় না।

চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হলেও তাতে কোনও কাজ হচ্ছে না। তিনি দুচোখের পাতা এক করতে পারছেন না, এমনকি জলও স্পর্শ করছেন না। বার বার প্রলাপের মতো বলছেন, 'আমার বাবিন কোথায় গেল?' 

কাছের মানুষেরা সারাক্ষণ তাঁর পাশে থেকে আগলে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনও সান্ত্বনাই যে তাঁর ক্ষত পূরণ করার নয়। বাড়ির প্রতিটি কোণে রাহুলের ছবি আর লেখা দেখে মায়ের হাহাকার আরও বেড়ে যাচ্ছে। পরিবারের আশা, আয়ারল্যান্ড থেকে রাহুলের বড় দাদা বুধবার শহরে পৌঁছালে হয়তো মাকে কিছুটা সামলানো সম্ভব হবে।

নিথর শৈশব: স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সহজ

রাহুলের মা যখন শোকে উত্তাল, ঠিক তখনই এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে তাঁর ১৩ বছরের ছেলে সহজকে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে একটি শব্দও খরচ করেনি সে। শিশুমন কি এই বিশাল শূন্যতা বুঝতে পারছে? 

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যখন অবুঝ সহজ তার বাবার মুখাগ্নি করছিল, তখন উপস্থিত ভিড়ের চোখেও জল বাঁধ মানেনি। এক অভিনেত্রীর কথায়, 'সহজ পুরো চুপ হয়ে গিয়েছে। ও একটা কথাও বলছে না, শুধু বড় বড় চোখে সবটা দেখছে।' বাবার সঙ্গে সহজের যে বন্ধুত্ব ছিল, তা এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়ার অভিঘাত তাকে পাথর করে দিয়েছে।

একার কাঁধে পাহাড়প্রমাণ দায়িত্ব: লড়াকু প্রিয়াঙ্কা

রাহুলের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলেও এই চরম বিপদে প্রিয়াঙ্কা সরকার যে দৃঢ়তা দেখাচ্ছেন, তা টলিপাড়ার কুর্নিশ আদায় করে নিয়েছে। নিজের শুটিং ফেলে খবর পাওয়া মাত্রই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন শাশুড়ি মায়ের কাছে। 

একদিকে সন্তানহারা শাশুড়িকে সামলানো, অন্যদিকে পিতৃহারা সন্তানের মানসিক অবলম্বন হয়ে ওঠা—পুরোটা একা হাতে সামলাচ্ছেন তিনি। প্রিয়াঙ্কার চোখমুখের ক্লান্তি আর শোক বলে দিচ্ছে, সামনের দিনগুলোতে এই ভেঙে পড়া পরিবারটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন তাঁরই কাঁধে।

তদন্তের দাবি ও ঘনীভূত রহস্য

রাহুলের এই মৃত্যু কি নিছকই দুর্ঘটনা? ময়না তদন্তের রিপোর্টে 'অতিরিক্ত বালি ও জল ফুসফুসে ঢুকে যাওয়া'র কথা উল্লেখ থাকলেও, শুটিং সেটের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছেন কৌশিক সেন ও রেশমি সেন। 

তাঁরা সাফ জানিয়েছেন, 'রাহুলের মা-কে কি জানানো হবে না তাঁর ছেলে কেন চলে গেল?" শুটিংয়ের ফুটেজ আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বয়ানের মধ্যে যে অসংগতি ধরা পড়ছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন সুদীপ্তা সেন থেকে শুরু করে কৌশিক সেনের মতো শিল্পীরা।

অভিনেতা কৌশিক সেন ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, যখন একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন কিছু মানুষ রাজনৈতিক মতাদর্শের দোহাই দিয়ে মৃত শিল্পীর ছবি নিয়ে কদর্য উল্লাস করছে—যা সুস্থ সমাজের জন্য চরম লজ্জাজনক।

বিদায় বাবিন

দুই দশকের ক্যারিয়ারে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা—সবখানেই তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ছবির সেই লাজুক কিশোর থেকে আজকের 'ভোলে বাবা পার করেগা'-র জনপ্রিয় অভিনেতা; রাহুলের বিচরণ ছিল সর্বত্র। কিন্তু মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তালসারির সমুদ্র যেভাবে তাঁকে কেড়ে নিল, তা টলিউডের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে।

বিজয়গড়ের সেই ফ্ল্যাটে এখন শুধুই নীরবতা। রাহুল নেই, আছে তাঁর ফেলে যাওয়া কিছু স্মৃতি আর এক জননীর অনন্ত অপেক্ষা। বাবিন আর ফিরবে না, কিন্তু তাঁর মা আর ছেলের চোখের জল বিচার চায়—সেদিন সমুদ্রের নোনা জলে ঠিক কী ঘটেছিল?

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

