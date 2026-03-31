  Rahul Arunoday Banerjee Death: ঘেন্নায় আর বেরোলাম না শেষ শ্রদ্ধা জানাতে, রাহুলের বাড়ির সামনের সার্কাস নিয়ে বিস্ফোরক মীর

Rahul Arunoday Banerjee Death: 'ঘেন্নায় আর বেরোলাম না শেষ শ্রদ্ধা জানাতে', রাহুলের বাড়ির সামনের সার্কাস নিয়ে বিস্ফোরক মীর

Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুলের প্রয়াণের পর ফেসবুকে মীর আফসার আলির পোস্টে ঝড় উঠে গেল। রেডিয়ো কিংবদন্তি যা লিখলেন তা জন্ম দিয়েছে বিতর্কের মহাপ্রলয়ের।

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 31, 2026, 01:46 PM IST
বিস্ফোরক মীর আফসার আলি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়া এখনও শোকের মহাসমুদ্রেই ডুবে। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Rahul Arunoday Banerjee Death) অকাল প্রয়াণের ধাক্কা কেউই সামলাতে পারেননি। গত ২৯ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই অভিনেতার প্রয়াণের খবর নড়িয়ে দিয়েছিল পুরো টলিপাড়াকে। তালসারিতে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করেগা' র শুটিং করতে গিয়েই সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয়েছে রাহুলের। তাঁর মৃত্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং ধোঁয়াশা রয়েছে। রাহুলের ফুসফুসে প্রচুর বালি ও নোনা জল ঢুকে যাওয়ার কথাই বলেছে ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট। আর ঠিক এমন আবহে বিস্ফোরক পোস্ট করলেন মীর আফসার আলি (Mir Afsar Ali)! কিছুদিন আগেই রাহুলের পডকাস্ট- 'সহজ কথা'য় অতিথি হয়ে এসেছিলেন বেতার-বাদশা মীর। অনেক কথাই শেয়ার করেছিলেন তিনি। তবে রাহুলের মৃত্যুর পর মীরের পোস্টে নেটপাড়ায় ঝড় উঠে গিয়েছে। রীতিমতো বিতর্কের ঝড় চলছে...

মীর যা লিখেছেন, তা হুবহু উদ্ধৃত করে লেখা হল- 

'রাহুল অরুণোদয় ব‍্যানার্জির এভাবে চলে যাওয়া থেকে কয়েকটি ছোট ‘প্রাপ্তি’: 

১) গুণী ব‍্যাক্তির মরদেহ ঘিরে রাজনৈতিক মাথা এবং তাঁদেরই পায়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া কিছু মানুষের হ‍্যাংলামির সেই চেনা ছবি। 

২) শিল্পীর বাড়ীর সামনে মাঝারি মাপের সার্কাস, যেটা দেখার পরই ঘেন্নায় আর বেরোলাম না ‘শেষ শ্রদ্ধা’ জানাতে, কারণ ‘অশেষ শ্রদ্ধা’ জানিয়ে ফেলতে মরীয়া আজব কিছু জনগণ।

৩) কিছু ‘ঝাপসা’ কলাকুশলীর ‘এক্সপার্ট কমেন্ট’ রাহুলের অভিনয় দক্ষতা নিয়ে। 

আর কিছু কি মিস করে গেলাম?'

এই পোস্টের পর নেটিজেনরা অনেকেই মীরকে চরম কটাক্ষ করেছেন। তাঁকে বিঁধে অনবরত কথাও চলছে। ঘটনাচক্রে রাহুলের দেহ তাঁর বিজয়গড়ের বাড়িতে যখন এসেছিল, তখন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল নেমেছিল। পরিচিত মানুষজন থেকে অনুগামীদের ভিড়ে থিকথিক করছিল এলাকা। অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। এমন শোকের আবহেও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। শোনা গিয়েছে, রাহুলের ছোটবেলার বন্ধুদেরই নাকি আটকে দেওয়া হয়েছিল। শুধুই সেলেবদেরই আসতে দেওয়া হয়েছিল রাহুলের শববাহী গাড়ির সামনেও। এছাড়া মিডিয়ার ভূমিকা নিয়েও, বিশেষত কভারেজের ধরন নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। ফলে মীরের পোস্ট যেন ঘৃতাহুতির মতো হয়েছে ফেসুবকে। চর্চা চলছে...চর্চা চলবে...

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

