English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Rahul Arunoday Banerjee Death: আমাদের একটু সময় দিন, রাহুলকে হারিয়ে পোস্টে আবেদন প্রিয়াঙ্কার

Rahul Arunoday Banerjee Death:   'কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না', শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 29, 2026, 11:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিরিয়ালের শুটিংয়ে দুর্ঘটনা। প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আমরা আন্তরিকভাবে কিছুটা সময় ও ব্যক্তিগত পরিসর চাই', সোশ্য়াল মিডিয়া পোস্ট দিলেন প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার।

Add Zee News as a Preferred Source

ফেসবুকে  পোস্টে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'আমাদের জন্য গভীর বেদনা ও শোকের সময়। এই কঠিন মুহূর্তে আমরা আন্তরিকভাবে কিছুটা সময় ও ব্যক্তিগত পরিসর চাই। একজন শিশু, একজন মা, পরিবার এবং প্রিয়জন--সকলেই এই ধাক্কা সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। আমাদের বন্ধু ও সংবাদমাধ্যমেক সহকর্মীদের কাছে অনুরোধ, আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করুন। আমাদের শোক প্রকাশকে মর্যাদা দিন। আপনাদের সহানুভূতি ও সমর্থন আমাদের কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ'।

রাহুলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল'।

 

ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল। কাজ করেছেন সিনেমা, ওয়েবসিরিজেও।  রবিবার বাংলার ধারাবাহিক ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ শুটিং করতে দীঘায় কাছে তালসারিতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। শুটিং চলাকালীন সমুদ্রে তলিয়ে যান তিনি। এরপর উদ্ধার করে  দিঘা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে রাহুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা।  ঠিক কীভাবে দুর্ঘটনা? তা স্পষ্ট নয়। শোনা যাচ্ছে,  শুটিং শেষে বোট রাইডে গিয়েছিলেন রাহুল।  দেড় ঘণ্টা নিখোঁজ ছিলেন তিনি। শেষে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Rahul Arunoday Banerjee DeathBengali actor Rahul Arunoday Banerjee passes away
পরবর্তী
খবর

Rahul Arunoday Banerjee Death: টলিপাড়ায় আচমকাই শোকের ছায়া, জলে ডুবে মৃত্যু অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
.

পরবর্তী খবর

Indranil Sen: বিজেপির নেতা ছাড়াও নিশীথ-অর্জুন-শুভেন্দুর মধ্যে কোথায় মিল, খোলসা করলেন ইন্দ...