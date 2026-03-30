Rahul Arunoday Banerjee Death: পুলিসের হাতে শ্যুটিঙের ফুটেজ, গোটা ইউনিটের সামনেই জলে তলিয়ে গেলেন রাহুল

Rahul Arunoday Banerjee Death: পুলিসের হাতে শ্যুটিঙের ফুটেজ, গোটা ইউনিটের সামনেই জলে তলিয়ে গেলেন রাহুল
Rahul Shooting Footage Leaked: রাহুলের মৃত্যুরহস্যে এবার নয়া মোড়! পুলিশের হাতে এল শ্যুটিংয়ের সেই অভিশপ্ত ফুটেজ। শ্বেতার হাত ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় ঠিক কী ঘটেছিল? কেন মিলছে না প্রযোজক ও পরিচালকের বয়ান?
পিয়ালি মিত্র: টলিউড আজ স্বজনহারা। রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় ওড়িশার তালসারি সৈকতে শ্যুটিং চলাকালীন সমুদ্রের নোনা জলে তলিয়ে গেলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর এই মৃত্যুকে ঘিরে দানা বেঁধেছে একাধিক রহস্য। শ্যুটিং ইউনিটের সদস্যদের বয়ানে পাহাড়প্রমাণ অমিল এবং পুলিসের হাতে আসা শ্যুটিং ফুটেজ—সব মিলিয়ে রাহুলের মৃত্যুতদন্ত এখন টলিপাড়ার প্রধান আলোচ্য বিষয়।
আরও পড়ুন- Rahul Arunoday Banerjee Death: পুলিসের দাবি বনাম লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ান বনাম প্রোডাকশন টিমের তথ্য: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কেন এত অসঙ্গতি?
তদন্তে নয়া মোড়
এই ঘটনার সবচেয়ে বড় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে শ্যুটিং ক্যামেরার সেই অভিশপ্ত ফুটেজ। পুলিস সূত্রে খবর, ভিডিয়োতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেত্রী শ্বেতার হাত ধরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছুটা যাওয়ার পরেই হঠাৎ অভিনেত্রী টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যান। ঠিক তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রাহুল আরও একটু সামনে পড়ে গিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে তলিয়ে যান। ক্যামেরায় ধরা পড়া দৃশ্য অনুযায়ী, ইউনিটের একজন সদস্য দ্রুত এগিয়ে এসে অভিনেত্রীকে উদ্ধার করলেও রাহুলকে আর দেখা যায়নি। ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়। এই ফুটেজটি হাতে আসার পর প্রশ্ন উঠছে—যদি প্রযোজক দাবি করেন চিত্রনাট্যে জলের দৃশ্য ছিল না, তবে কেন এবং কার নির্দেশে ক্যামেরা বা ড্রোন ওই মুহূর্তটি রেকর্ড করছিল?
বালাসোর পুলিসের বিস্ফোরক তথ্য: বালাসোরের পুলিস সুপার (SP Balasore) জানিয়েছেন, গতকাল বিকেল ৫:৩০ নাগাদ ওড়িশার তালসারিতে সিরিয়ালের শ্যুটিং চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটে। ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, অভিনেতা রাহুল এবং অভিনেত্রী শ্বেতা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে একটি নাচের দৃশ্যে অভিনয় করছিলেন। হঠাৎ করেই তাঁরা দুজনে একটি গর্তে (ditch) পড়ে যান। ইউনিটের সদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করে দীঘা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও রাহুলকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সবথেকে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, এই শ্যুটিংয়ের জন্য কোনো দাপ্তরিক অনুমতি বা আগাম তথ্য পুলিশকে দেওয়া হয়নি। বালাসোর ও দীঘা পুলিশ যৌথভাবে এই ঘটনার আইনি তদন্ত শুরু করেছে।
প্রযোজক বনাম পরিচালক: পরস্পরবিরোধী দাবিঘটনার পর থেকেই প্রযোজক ও পরিচালকের বয়ানে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা গিয়েছে। প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, চিত্রনাট্যে সমুদ্রের জলের কোনও দৃশ্যই ছিল না। তাঁর অভিযোগ, অভিনেতা নাকি বারণ সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছায় জলে নেমেছিলেন। অন্যদিকে, পরিচালক শুভাশিস মণ্ডল জানিয়েছিলেন, ড্রোন ক্যামেরায় নায়ক-নায়িকার ‘জলকেলি’র দৃশ্য শ্যুট করা হচ্ছিল। পরিচালকের দাবি সত্য প্রমাণিত হলেও, পুলিশের বিস্ফোরক তথ্য বলছে—সমুদ্রে বা বোট নিয়ে শ্যুটিং করার কোনও অনুমতিই ছিল না ইউনিটের কাছে।
আরও পড়ুন- Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুলের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতির নোংরামি: সোশ্যাল মিডিয়ার 'কীট'দের 'জুতিয়ে সিধে' করার নিদান কুণাল ঘোষের
উদ্ধার ও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ
রাহুলকে উদ্ধার করতে কত সময় লেগেছিল, তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। প্রোডাকশন টিমের দাবি, মাত্র চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উদ্ধার করা হয় তাঁকে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের দাবি, প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় অভিনেতাকে। প্রোডাকশন ম্যানেজার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর দাবি অনুযায়ী, শ্যুটিং প্যাকআপের পর ঘটনাটি ঘটে এবং যানজটের কারণে হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় পথেই সম্ভবত হৃদরোগে আক্রান্ত হন রাহুল।
বিচারের দাবিতে সরব টলিপাড়া
ইতিমধ্যেই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র, পরিচালক পারমিত মুন্সী সহ টলিউডের একাধিক সদস্য। শ্যুটিং স্পটে লাইফ গার্ড বা পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা কেন ছিল না, সেই দায় কার—এখন সেটাই বড় প্রশ্ন। ভিডিও ফুটেজটি ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে খতিয়ে দেখছে পুলিস। রাহুলের প্রয়াণ কেবল একজন অভিনেতার মৃত্যু নয়, বরং আউটডোর শ্যুটিংয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তার কঙ্কালসার চেহারাটা আবারও সামনে এনে দিল।
