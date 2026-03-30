Rahul Arunoday Banerjee Death: 'রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ পুলিসি তদন্ত চাই', সুদীপ্তা-রূপাঞ্জনা দাবির মাঝেই আর্টিস্ট ফোরামের বিবৃতি
#JusticeForRahul: শুটিং করতে গিয়ে ওড়িশার সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এটি কি শুধুই দুর্ঘটনা? কেন ছিল না পর্যাপ্ত নিরাপত্তা? প্রিয় সহকর্মীর অকাল প্রয়াণে এবার বিচার ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরব সুদীপ্তা চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মিত্র থেকে শুরু করে টলিপাড়ার কলাকুশলীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বপ্ন ছিল নিজের পরিচালনায় সিনেমা বানাবেন, কলম চলত ক্ষুরধার—কিন্তু সেই সব অপূর্ণ রেখেই চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ও লেখক রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ওড়িশার তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে গত ২৯শে মার্চ (রবিবার) সমুদ্রে ডুবে তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু স্তম্ভিত করে দিয়েছে আপামর দর্শক ও চলচ্চিত্র জগতকে। আজ যখন তাঁর ময়নাতদন্ত চলছে, তখন শোকের আবহাওয়া ছাপিয়ে টলিপাড়ায় উঠছে একটাই প্রশ্ন— এই মৃত্যু কি শুধুই 'নিয়তি', নাকি এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে শুটিং ইউনিটের চরম গাফিলতি?
জানা গিয়েছে, ওড়িশায় একটি শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন রাহুল। সহ-অভিনেত্রী শ্বেতার দাবি অনুযায়ী, তিনিও রাহুলের সঙ্গে জলে পড়ে গিয়েছিলেন। শ্বেতাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, রাহুলকে কেন বাঁচানো গেল না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। অভিনেতা যখন জলে তলিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইউনিটের বাকি সদস্যরা কোথায় ছিলেন? ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন টলিউডের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।
অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী অত্যন্ত কড়া ভাষায় এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন। আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য হিসেবে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, শুটিং স্পটে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "রাহুল অরুণোদয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ পুলিসি তদন্ত দাবি করছি। আমাদের ফোরাম এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাও জানতে চাই।"
অনুরূপ সুর শোনা গিয়েছে অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্রের গলায়। তিনি নিজের কার্ড নম্বর উল্লেখ করে সরাসরি ফোরামের কাছে জবাবদিহি চেয়েছেন। অভিনেত্রী রুপসা গুহ ড্রোন শট চলাকালীন স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—রাহুল কি নৌকা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি হাঁটতে হাঁটতে গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যান?
পরিচালক পারমিতা মুন্সী এই ঘটনাকে টলিউডের ইতিহাসের অন্যতম ‘কালো দিন’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রশ্নগুলি বিঁধছে সিস্টেমকে। ড্রোন শটের সময় কেন পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট বা ডুবুরি ছিল না? সমুদ্রের ধারে শুটিং চলাকালীন স্পিড বোট বা সেফটি মেজার কেন রাখা হয়নি? একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জলে ডুবে যেতে যেটুকু সময় লাগে, সেই সময় ইউনিটের কর্মীরা কি মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত ছিলেন?
রাহুলের প্রয়াণে শুধু একজন অভিনেতা নয়, হারিয়ে গেল এক দক্ষ লেখক এবং এক বাবাও। প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ও ছেলের প্রতি তাঁর টান সর্বজনবিদিত। নিজের প্রথম ছবি পরিচালনার কাজ শুরু করার আগেই এমন অকাল প্রয়াণ মেনে নিতে পারছেন না কেউই। আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে শোকজ্ঞাপন করে বলা হয়েছে, "অরুণোদয়-এর আলোকে সদা জ্যোতির্ময় থাকুক মৃত্যুঞ্জয় সৃষ্টিশীলতা।" ফেডারেশন হোক বা প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশন—এখন দায় কার, তা নির্ধারণ করার সময় এসেছে। রাহুল নেই, কিন্তু তাঁর মৃত্যু যে প্রশ্নগুলো তুলে দিয়ে গেল, তার উত্তর না মেলা পর্যন্ত টলিপাড়ার এই আন্দোলন থামবে না।
