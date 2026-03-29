Rahul Arunoday Banerjee Death: টলিপাড়ায় আচমকাই শোকের ছায়া, জলে ডুবে মৃত্যু অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

Rahul Arunoday Banerjee Death: প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়! টলিপাড়ায় আচমকাই নেমে এল শোকের ছায়া। বিশ্বাসই হচ্ছে না কারোর।  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 29, 2026, 09:14 PM IST
প্রয়াত অভিনেতা রাহুল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় (Rahul Arunoday Banerjee Death)। জানা যাচ্ছে দীঘার তালসারিতে জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ শুটিং করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিস অভিনেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। রবিবার সন্ধ্যায় আচমকাই এই দুঃসংবাদে টলিপাড়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দিঘা হাসপাতালে রাহুলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৪৩ বছরের ইন্ডাস্ট্রির খুবই পরিচিত মুখের। তবে রাহুলের ঠিক কীভাবে এই মর্মান্তিক পরিণতি হল সেই বিষয়ে এখনও বিশদে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। শুটিং শেষে বোট রাইডে গিয়েছিলেন রাহুল। জানা গিয়েছে দেড় ঘণ্টা নিখোঁজ ছিলেন তিনি। অচেতন অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। 

রাহুলের প্রয়াণে সাহিত্য ও সিনেমা জগতের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। দীর্ঘদিন ধরেই রাহুল থিয়েটারের পাশাপাশি সিনেমা ও সিরিয়ালে কাজ করে আসছেন। সিনেমা-সিরিয়াল-থিয়েটারের সঙ্গেই লেখালিখির কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন রাহুল। আচমকাই সব শেষ হয়ে গেল। রাজ চক্রবর্তীর ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার হাত ধরে রাহুল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তারপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। রাহুলের প্রয়াণে সৌরভ পালোধি থেকে সুদীপ্তা চক্রবর্তী হয়ে প্রযোজক রাণা সরকার, সকলেই শোকের সাগরে ডুবেছেন। এই খবর যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না কারোর। সম্প্রতি রাহুলের পডকাস্ট 'সহজ কথা'ও খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ফেসবুকেও বিভিন্ন বিষয়ে রাহুল তাঁর মতামত জানিয়ে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। কখনও তা প্রশংসিত হয়েছে, তো কখনও বিতর্কে জড়িয়েছে। ওয়েব সিরিজ 'ঠাকুমার ঝুলি'তে রাহুলকে শেষবার দেখা গিয়েছে পুলিস অফিসারের চরিত্রে। ফেসবুক প্রায় সকলেই লিখছেন, এ খবর যেন বিশ্বাস করার মতোই নয়। 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

